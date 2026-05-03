В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева

В Астане частично перекроют движение на проспекте Н. Тлендиева в связи с дорожными работами. Ограничения введут на участке от проспекта Сарыарка до улицы К. Кумисбекова.

«Временно изменена схема движения ряда маршрутов общественного транспорта. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу», - сообщили в акимате столицы.

В связи с ограничениями изменены схемы движения автобусных маршрутов № 4А, 49, 69, 81, а также № 14, 21, 29, 29А, 32, 43, 65, 82, 507.

Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Средняя школа №18». Маршруты № 8, 16, 39, 46, 54, 65, 501 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данной остановке.