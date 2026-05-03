Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии

Спортсмены взяли два золота и два серебра

Сборная Казахстана успешно выступила на этапе Кубка Азии по триатлону, завоевав четыре медали - два «золота» и два «серебра». Соревнования среди взрослых и юниоров до 19 лет прошли 2 мая в Субик-Бей (Филиппины).

В соревнованиях среди взрослых алматинец Дарын Конысбаев показал высокий результат. Он финишировал вторым и стал серебряным призёром этапа.

«Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене», - сообщили в Казахстанской федерации триатлона.

В соревнованиях среди взрослых лидировал Лиам Донелли (Канада), следом пришел Дарын Конысбаев (Казахстан, Алматы), бронзовым призером стал Такуто Ошима (Япония)

В юниорских стартах казахстанские спортсмены добились еще более значимых результатов. Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет завоевали золотые награды, уверенно лидируя в своих дисциплинах. Калерия Шнейдер стала серебряным призёром.

Дополнительным достижением стало получение олимпийской квоты: Рамазан Айнегов завоевал право представить Казахстан на Юношеских Олимпийских играх 2026 года. Как отметили в World Triathlon, это решение стало признанием системной работы по развитию молодёжного триатлона в Казахстане. Игры пройдут в Дакар и соберут сильнейших молодых спортсменов мира.