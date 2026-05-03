Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане временно перекроют участок объездной дороги в направлении Павлодара. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

"С 3 по 13 мая 2026 года на участке автомобильной дороги KZ 01-01 «Обход г. Астана» будут проводиться работы по среднему ремонту. В связи с этим на период выполнения работ будет полностью перекрыто движение на участке от поворота в зону отдыха «Балкарагай» до транспортной развязки в направлении Павлодара. Протяженность перекрываемого участка составляет 8 километров", - сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

На данном отрезке запланированы фрезерование существующего покрытия, ликвидация пучинообразований и укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. К работам будут привлечены 25 дорожных рабочих и 66 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики и самосвалы.

Между укладкой нижнего и верхнего слоев покрытия предусмотрен технологический перерыв. В этот период движение автотранспорта на участке будет временно открываться.

Полное перекрытие движения необходимо для снижения рисков ДТП, а также обеспечения качественного и своевременного выполнения ремонтных работ.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к проводимым работам. Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по номеру 1403.