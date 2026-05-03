В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки

Спасатели действовали незамедлительно, передает Kazpravda.kz
В городе Сатпаев по улице Независимости от очевидцев поступило сообщение об угрозе падения бетонной плиты с пятиэтажного многоквартирного жилого дома.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.
«Специалисты оперативно оценили ситуацию и приняли меры по устранению угрозы», -сообщили в МЧС.
Совместно с представителями местных исполнительных органов плиту спустили с крыши здания. В результате принятых мер она была демонтирована, что позволило предотвратить угрозу риска жильцов.