В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки

Фото: скриншот видео

В городе Сатпаев по улице Независимости от очевидцев поступило сообщение об угрозе падения бетонной плиты с пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

«Специалисты оперативно оценили ситуацию и приняли меры по устранению угрозы», -сообщили в МЧС.

Совместно с представителями местных исполнительных органов плиту спустили с крыши здания. В результате принятых мер она была демонтирована, что позволило предотвратить угрозу риска жильцов.