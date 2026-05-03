В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки

Спасатели действовали незамедлительно, передает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

В городе Сатпаев по улице Независимости от очевидцев поступило сообщение об угрозе падения бетонной плиты с пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. 

«Специалисты оперативно оценили ситуацию и приняли меры по устранению угрозы», -сообщили в МЧС.

Совместно с представителями местных исполнительных органов плиту спустили с крыши здания. В результате принятых мер она была демонтирована, что позволило предотвратить угрозу риска жильцов.

