Фефекты йечи

Встречаемые у детей картавость, шепелявость или неумение выговаривать отдельные буквы или даже звуки списываем порой на возраст, приговаривая: подрастет – дефекты выправятся. Но, как говорят специалисты, такого не бывает. Любое нарушение в звукопроизношении – сигнал к действию.

Для нас, неспециалистов в области дефектологии, звучащие из уст ребенка слова «каова», «пивет», «ладуга», «мафына», «пананама», чаще всего вызывают улыбку и умиление. Но вот только не у логопедов. В этом, казалось бы, привычном и повсеместном явлении они видят нечто большее, чем пресловутый дефект речи. Если у вашего ребенка дислалия, когда он не может произнести звук (пропускает его или искажает произношение), либо заменяет один звук другим, горловое «Р» и другие нарушения в речи, то первопричину нужно искать глубже, нежели во внешнем проявлении.

– С каждым годом все чаще встречаются дети с дефектами речи, – говорит дефектолог-логопед из города Косшы Мейрамгуль Ахмедина. – Допустим, если в семье трое детей, то у одного, как правило, обязательно есть какие-то нарушения в произношении. Первая причина – плохая экология, которая в основном и вызывает гипоксию плода. Именно кислород – один из «строителей» интеллекта человека. А если нарушается интеллект, то нередко возникают проблемы с речью. Вторая причина – продукты питания, большинство из которых – искусственные. От того, что едим, зависит здоровье будущего ребенка, которое закладывается еще в утробе матери. Отсюда, как говорила одна знакомая психолог с многолетним стажем, и часто встречающийся аутизм.

На третьем месте – наследственность и генетическая предрасположенность. Еще одна причина, по словам эксперта, – гаджеты. Смартфоны и планшеты, как выясняется, не только приводят к близорукости, но и негативно сказываются на развитии речевых навыков.

– В раннем возрасте ребенок овладевает речью только в живом, непосредственном общении, – отмечает Мейрамгуль Ахмедина. – Когда он не только слушает чужие слова, но отвечает собеседнику, то есть сам включен в диалог, тогда речь развивается по возрасту (за исключением наличия тяжелых диагнозов, например, ДЦП, аутизма, мутизма и т. д.). Чем больше малыш проводит времени, уткнувшись в экран телефона, тем меньше учится коммуницировать, накапливать опыт общения. В итоге, к 2–3 годам появляются не только речевые нарушения, но и трудности с эмоционально-волевой составляющей личности.

Родители или близкие родственники ребенка – это те люди, которые первыми должны замечать изменения в речи, задержку и другие нехарактерные для развития организма моменты. Но чаще всего папы и мамы, бабушки, дедушки либо просто не обращают на это внимание, либо списывают на возраст, а иногда из-за незнания и вовсе принимают аномалию за дарованную свыше особенность.

– Если в три года ваш ребенок не выполняет элементарные команды, но умеет решать математические примеры, это, как бы печально не звучало, – не повод для гордости, а причина обратиться к психологу, – говорит логопед-дефектолог. – Ко мне приходят разные дети, с различными дефектами речи, но порой сложнее бывает с самими родителями. Если вижу, что у ребенка проблема не только в произношении, но и есть, к примеру, признаки шизофрении, то, безусловно, сообщаю об этом папе или маме и советую обратиться к специалисту в этой области, а уже потом приходить ко мне. Диагнозы, как правило, подтверждаются, но если бы вы знали, какие сцены устраивают родители. Их можно понять. Они не хотят принимать ситуацию. Печально, что теряется драгоценное время, которое можно было с пользой использовать для корректирования заболевания.

Не менее печально другое: логопедию и дефектологию превратили в маркетинговую отрасль, проще говоря – в бизнес. Сегодня, чтобы стать специалистом в этой области, по словам собеседницы, даже не требуется профильного образования.

– Практически любой желающий может пройти платные курсы, в том числе онлайн, получить сертификат и вуаля – полдела сделано, остается за малым – арендовать кабинет, повесить «документ» на стену и начать прием пациентов. Сомневаюсь, что такие практики приносят истинную пользу. Не жаль потраченных на ветер денег, жаль то время, которое можно было бы использовать с выгодой для ребенка, – отмечает Мейрамгуль Ахмедина.

Был на приеме у логопеда маленький пациент с тяжелым заболеванием. Родители обошли несколько специалистов в надежде найти того самого первоклассного, который выправит имевшийся дефект речи. К сожалению, никто из логопедов не помог семье, а все потому, что не увидели или не захотели увидеть психологическое отклонение. К чему привели поверхностность и непрофессионализм дефектологов, догадаться несложно – ребенок «закрылся».

– Дефектология – это не просто коррекционная педагогика, это целая наука, сопряженная с медициной, именно поэтому стараюсь вести прием с привлечением узких специалистов: невропатологов, психологов, хирургов и других. Такой комплексный подход позволяет смотреть на ситуацию конкретного пациента всецело. Конечно, он применяется не ко всем, но тем не менее. Следует ли говорить, что те псевдологопеды, которые не имеют профильного образования, не отправляют детей на дополнительные обследования, не прибегают к помощи опытных коллег, – обманывают себя, родителей и самое важное – сидящего напротив малыша, – добавляет собеседница.

Логопеды, как известно, работают в детских садах, школах, поликлиниках. Они также ведут частную практику. Но кто проверяет их работу? В Министерстве просвещения сказали, что это не их поле деятельности, посоветовав обратиться в Минздрав.

– Если речь идет о врачах-дефектологах, то да, проверка их деятельности может осуществляться представителями Комитета медицинского и фармацевтического контроля, но на основании официальной жалобы, – сообщили в пресс-службе министерства.

Что получается? Проблемы с дефектами речи у детей встречаются практически в каждой семье. Скептически настроенные казахстанцы то ли ввиду экономии средств, то ли по каким-либо иным причинам предпочитают не акцентировать внимание на такой проблеме, списывая ситуацию на возраст. Но если не уделить этому вопросу должного внимания, то нарушения в произношении могут сказаться на выражении мыслей. Отсюда и проблемы с правильным написанием слов. Как показывает практика, ребенок пишет так, как произносит фразу. Неверно сказал ее, значит с ошибками перенес на бумагу. К тому же дислексия, заикание, картавость, шепелявость и многие другие расстройства речи, если они, конечно, не связаны с психическими отклонениями ребенка, негативно влияют и на становление личности, и на выбор профессии.

– Самое главное – найти нужного толкового логопеда-дефектолога и, как вы понимаете, сертификаты – это далеко не показатель его профессионализма. Поэтому важно обращать внимание на отзывы. Сейчас, в эпоху социальных сетей, это несложно. Не менее важно и то, как часто специалист повышает квалификацию, уровень знаний, то есть нужно понимать, что в любой отрасли важно саморазвитие человека. Чем больше специа­лист осваивает новых техник, методов лечения и коррекции, тем больше он их может предложить клиенту, – резюмирует Мейрамгуль Ахмедина.

Выправлять ли фефекты йечи (читай – дефекты речи) у детей – решение каждого родителя. Важно понимать, что сегодняшняя корректировка – завтрашний успех ребенка.