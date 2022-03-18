Статьи
Феномен «казахской новой волны»
Шимырбаева Галия
Корреспондент Алматинского корпункта

«Чтобы мир оценил казахстанское кино, потребовалось почти 40 лет – начало этому положила «Казахская новая волна» 80-х годов», – считает киновед Гульнара Абикеева, отмечая и успехи отечественного кинематографа последнего десятилетия на престижных международных кинофестивалях.

Недавно она презентовала книгу, где рассказывает о той самой выдающейся «Волне», благодаря которой о нашем кино впервые заговорили за пределами республики.

– Центр современной культуры «Целинный» в 2019 году решил проводить фестиваль, посвященный нашей кинематографической «Волне», но из-за пандемии он несколько раз откладывался, – рассказывает киновед. – В результате центр согласился издать книгу «Казахская новая волна», работа над которой как раз шла два года. В ней собрано все то, что было написано о «новой волне» по всему миру. Рецензии даются не полностью – фрагментами, но зато качественно переведенные с английского, французского, японского и других языков.

Только занимаясь той книгой, я поняла, что этот феномен прак­тически невозможно повторить – так много людей с разных точек планеты приложили усилия, показывая, анализируя и продвигая казахское кино слома эпох. Мой муж, художник-постановщик Алим Сабитов, тоже работал на нескольких картинах «новой волны» – «Влюбленная рыбка», «Женщина дня», «Киллер», и в каком-то смысле эта книга – дань памяти и его работе в кино.

– А как вообще возник феномен «Казахской новой волны»? Не только ведь потому, что молодых талантливых казахстанских режиссеров заметил Сергей Соловьев.

– Конечно, нет. Это была осознанная политика интеллектуалов тех лет. Председателем Гос­кино Казахской ССР был поэт Олжас Сулейменов, главным редактором «Казахфильма» – Мурат Ауэзов. Они понимали, что кино в отличие, скажем, от литературы, находится в плачевном состоянии, нужно было поднимать его уровень. Поэтому сначала появилось объявление, что на «Казахфильме» запускаются короткометражки (трехминутки), попробовать себя в кино приглашаются талантливые люди, а потом уже возникла идея казахской мастерской, которую возглавил Соловьев.

– Почему у нас не развит институт киноведения? Вы же тоже начинали с «Волны», но с тех пор так и остались единственным профессиональным киноведом в Казахстане.

– Не только этот институт, но и театроведения, литературоведения, искусствоведения, то есть в целом у нас неважно обстоят дела с критикой в области искусств. Надо понимать, что любое «ведение» состоит из двух частей – истории искусств и критики. Так вот, в основном у нас занимаются историей искусств и совсем мало – критикой. Во многом это идет от менталитета нашего общества, где не принято критиковать.

Вторая причина – отсутствие традиций критической рубрики в газетах, теперь – на сайтах. Скажем, в Америке развитие такого течения в кино, как «Новый Голливуд», появившегося в 60-е годы, сопровождалось критикой, специализирующейся на этом журналистки Полин Кейл. Ее статьи ждали не меньше, чем новые фильмы. У нас, увы, не ждут ни фильмов, ни крити­ческих статей.

Но нельзя все сваливать только на ментальность и традиции. Еще очень важна образовательная система. Скажем, у меня, как и у кинодраматурга Лейлы Ахинжановой, были свои мастерские – киноведческая и сценарная – в Жургеневке только один раз, в 1996–2000 годах, из которых вышли 6–7 человек. Больше русскоязычных мастерских не было. Отсюда и отсутствие киноведов и сценаристов. Понятно, что «свято место пусто не бывает», поэтому в сферу кинокритики пришли журналисты, в кинодраматургию – пишущие люди.

С осени прошлого года я преподаю в новой Школе медиа и кино, открывшейся при Алма Университете, где у журналистов будет специализация – кинокритика и киноведение. Надеюсь, что такой подход даст свои результаты, и киноведов в Казахстане станет больше.

– А как Вы пришли в эту профессию?

– Я окончила в 1984 году киноведческий факультет ВГИКа, где моя дипломная работа была посвящена творчеству Акиры Куросавы. Очень благодарна своим педагогам – нашему мастеру Лидии Алексеевне Зайцевой, Армену Николаевичу Медведеву, который вел у нас кинокритику, и Кириллу Эмилье­вичу Разлогову – зарубежное кино. Там же, на курсах в Москве, я учила японский язык и думала, что буду специализироваться на японском кино.

Но когда вернулась в Алма-Ату, то меня взял на работу в сценарно-редакционную коллегию на киностудии «Казахфильм» Мурат Ауэзов. Это было время, когда как раз зарождалась «Казахская новая волна». И Мурат Мухтарович убедил меня в том, что моя задача – писать про казахское кино и помогать продвигать его.

Мне сильно повезло в жизни, что дважды я работала под руководством Мурата Ауэзова – на «Казахфильме» с 1984 по 1987 год и в Фонде «Сорос-Казахстан в начале нулевых. В первый раз он научил меня видеть, как строится кинопроцесс, во второй – культуру в целом, а в промежутке – понимать, как важно культурное единство Центральной Азии.

Вот так я и сформировалась как специалист по кино нашего региона.

– В первое, да и во второе десятилетие наше кино было в основном фестивальным, мы его почти не видели. И только в последние годы наблюдается взлет интереса к кино независимого Казахстана. С чем это связано?

– Сейчас казахстанское кино уверенно завоевывает свое мес­то в отечественном прокате. До пандемии бокс-офисы от казах­станских картин составляли 30% от общих сборов. Это очень хорошая цифра. И хотя наши прокатные фильмы продолжают критиковать за их качество – мол, что взять с «тойских» комедий, это естественный процесс завоевывания кинорынка. Сначала своего, потом – регио­нального, далее – больше. Не бывает все сразу.

Мы фактически с 2000 года заново начали свое кинопроизводство – с одной картины в год, а с 2005 года появилась новая прокатная система. Но при этом казахстанское кино всегда занимало и занимает свою стабильную нишу на кинофестивалях.

Успех нашего отечественного кино на последнем Берлинале был очевиден – три картины в разных программах! Гран-при в программе «Поколение» у «Схемы» Фархада Шарипова, «Акын» Дарежана Омирбаева – в «Форуме» и «Бахыт» Аскара Узабае­ва – в «Панораме». Последняя картина была удостоена приза зрительских симпатий.

Если попадание фильмов «Акын» и «Схема» в конкурсные программы меня не удивило, так как это традиционно сильные арт-хаусные режиссеры, то «Бахыт», где продюсером выступила продюсер коммерческого кино Баян Алагузова, – удивил.

Конечно, привлекла тема бытового насилия над женщинами. Хорошо, что она сейчас широко дискутируется как в социальных сетях, так и в кино. Если в картине «Пока ангелы спят» Рашида Сулейменова рассказана история группового изнасилования молодыми ребятами случайно оказавшейся у них в руках девушки, то здесь показаны постоянные побои жены со стороны мужа.

Этот фильм стилистически можно разделить на три части: в первой показан той – свадьба дочери главных героев – почти документально, в трагикоми­ческом отражении, во второй – в ироничном стиле гламурный бизнес главной героини, которая проводит сетевые тренинги и продает косметику, и третья часть – в духе южно-корейских фильмов со сценами жестокого насилия. Вот такой необычный «коктейль», и в этом плане картина не похожа на казахстанский арт-хаус.

– Мы заметили, что казахстанские режиссеры нового поколения лишены «национальных комплексов», кино, сделанное ими, становится интересным всем. Это результат глобализации или социальных сетей, которые раскрепостили всех?

– Думаю, это происходит потому, что в основе картин таких фес­тивально успешных режиссеров, как Фархад Шарипов, Адильхан Ержанов и Эмир Байгазин, лежит не национальная картина мира, а, скорее, современно-социальная. Все, что они снимают, может происходить в любой точке мира. Отсюда и глобальный успех.

– Есть такая обывательская точка зрения, что чем хуже показана жизнь, так называемая «чернуха», тем больше шансов попасть на фестиваль...

– Это пишут те, кто не разбирается в арт-хаусном кино, воспитан на коммерческом кинематографе и все «другое» смотрит с трудом.

Фестивальное кино – это камертон художественного качества, выразительности киноязыка, мерило новых поисков и открытий. Никому одна «чернуха» не нужна. На фестивали попадают прежде всего фильмы, где бьется интеллектуальная мысль и идут поиски формы.

И нас не может не радовать, что в мире так высоко ценят казахстанское кино. Начало этому положила «Казахская новая волна». В советскую эпоху, как известно, наши картины практически не отправлялись на зарубежные кинофестивали. После «Волны» знамя казахстанского кино достойно несет поколение «детей независимости». Наша же задача – киноведов и кинокритиков – отличать хорошее кино от подделок, писать о нем как здесь, так и за рубежом, и в целом поддерживать наш кинопроцесс.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Статьи
Штиль или затишье перед штормом?
Статьи
Модернизация сделает Казахстан сильнее
Статьи
Как приблизить новоселье?
Статьи
Взять кредит – не поле перейти
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021