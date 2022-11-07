Фермер и наука

В программу предвыборных мероприятий кандидата в президенты Жигули Дайрабаева в Алматы вошли встречи в его альма-матер – Казахском нацио­нальном аграрном исследовательском университете.

Ведущий аграрный вуз страны ведет свою историю с 1930 года, в нем обучается около 8 тыс. студентов. 75% выпускников университета устраиваются работать по полученной специальности, что является высоким показателем на отечественном рынке труда. Однако темой прошедших встреч стали не достижения, а ждущие решения проблемы. В том числе в сфере интеграции науки, образования и производства.

Опыт развитых стран показывает, что только при тесной связи названных трех отраслей возможно использование фермерами инновационных технологий и повышение уровня сельскохозяйственного производства.

По мнению Жигули Дайрабаева, необходимо в корне изменить организационную структуру самой науки, уделив особое внимание центрам коммерциализации и трансферта технологий. Важно также изменить схему финансирования исследований.

– Надо довести до логического конца изменения в законодательстве касательно стимулирования участия фермеров в финансировании научных исследований, – отметил в своем выступлении кандидат.