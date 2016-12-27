​Фермерам подспорье

В ходе церемонии открытия завода аким области Амандык Баталов отметил, что 95% сои, выращиваемой в республике, производится в Жетысу. В регионе это уже пятый по счету объект по ее переработке. Запуск подобных небольших производств полностью отвечает поручению Главы государства по развитию малого и среднего бизнеса в сельской глубинке.

Как сообщили представители крестьянских хозяйств Алакольского района, раньше им приходилось испытывать трудности со сбытом выращенного урожая: зачастую отдавали продукцию перекупщикам по низкой цене. С открытием завода эта проблема отпала, тем более что за каждую тонну сырья фермеры получат достойную плату – по 140 тыс. тенге. На объекте трудоустроено 32 местных жителя, средняя заработная плата персонала – около 100 тыс. тенге.