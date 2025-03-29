Руководитель ОФ «Ерекше жол» Роза Беркешева ознакомила аудиторию с интересными фактами из жизни и творчества композитора. Каждое произведение сопровож­далось кратким пояснением, что помогало более полному его восприятию.

– Мы рады, что у нас есть возможность поговорить о композиторе и послушать музыку Баха не в узком кругу, а таким представительным коллективом, – говорит программный руководитель городского немецкого культурного центра «Возрождение» Елена Мартынова. – Фестиваль «Играем Баха» – это прекрасная возможность прикоснуться к творчеству выдающегося композитора, который принадлежит мировой культуре. Программа фестиваля показала, что его музыка привлекает как учащихся музыкальных школ, так и профессионалов.

При центре «Возрождение» по субботам работает кружок музыки, в котором занимаются дети и подростки. Занятия проводит солистка Шымкентского городского театра оперы и балета Маргарита Кин. Ее воспитанники разучивают песни немецких композиторов, готовят концертные номера к праздникам, знакомятся с мировым музыкальным наследием.

– Я стараюсь подобрать репертуар, который доступен и интересен ребятам, – рассказывает Маргарита Кин. – Конечно, знакомимся с произведениями не только немецких композиторов. Для исполнения национальных песен вместе с Александром Коротковым специально записываем небольшие фонограммы: я играю на домбре прима, а Александр – на баяне. Так дети поют под живые инструменты.

Музыкант советует присматриваться и прислушиваться к своим детям с раннего возраста, чтобы не пропустить появившееся у ребенка желание заниматься музыкой. А помочь его осуществить – задача родителей.

Именно так поступили родители ученика 8-го класса школы-гимназии № 1 им. А. С. Пушкина Данила Соколова. Первым инструментом, с которым он познакомился, было фортепиано. И произошло это в четыре года. Потом он увлекся аккордеоном, гитарой, флейтой. Основы игры на этих инструментах мальчик успешно освоил в раннем возрасте, но любовь к фортепиано перевесила.

Сейчас Данил заканчивает 7-й класс Детской музыкальной школы № 2, где занимается под руководством педагога Ольги Плехановой. Для исполнения на фестивале он выбрал прелюдию из сборника клавирных пьес Баха. Его эмоциональное исполнение пришлось по душе слушателям, подарившим овации 13-летнему музыканту.