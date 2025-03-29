Фестиваль «Играем Баха» прошел в Шымкенте
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В честь празднования 340-летнего юбилея Иоганна Себастьяна Баха в Шымкентской городской универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся музыкальный фестиваль «Играем Баха». Среди его организаторов – ОО «Немецкий культурный центр «Возрождение» г. Шымкент» и ОФ «Ерекше жол». Наиболее известные произведения великого немецкого композитора прозвучали в исполнении учащихся и педагогов детских музыкальных школ Шымкента и села Аксукент Сайрамского района, музыкального колледжа, профессиональных музыкантов.