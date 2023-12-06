Фестиваль “Jastar Jalyny - 2023” проходит в Астане

Студенты 15 столичных вузов принимают участие в молодежном фестивале «Jastar Jalyny - 2023», организованном городским Управлением по вопросам молодежной политики, передает официальный сайт акимата Астаны

Фото: с сайта акимата Астаны

«Фестиваль поможет выявить одаренных молодых людей, что будет способствовать творческому развитию талантливых ребят и коллективов. Культурный потенциал студенческой молодежи безграничен. Я верю, что благодаря участию в молодежном творческом фестивале у нынешней молодежи продолжится формирование активной гражданской позиции, социальной ответственности, патриотических чувств, нравственных ценностей и лидерских качеств», - сказал руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Багдат Атымтай.

В конкурсной программе фестиваля принимают участие 15 университетов Астаны. Ребята выявляют лучших в следующих номинациях: эстрада, национальный танец, современный танец, музыкальные инструменты, шахматы, поэзия, медиа, театр, рисование, Qazaq Quiz.

Состав жюри фестиваля «Jastar Jalyny -2023» был сформирован из самых опытных специалистов страны. По номинациям оценивали деятели искусств и культуры, заслуженные артисты страны, профессиональные хореографы и видеографы.

Победители конкурса будут награждены денежными сертификатами: Фонд вознаграждения: за 1 место — 100 тыс. тенге (10 шт.); за 2 место — 70 тыс. тенге (10 шт.); 3 место — 50 тыс. тенге (10 шт.); Гран-при — 500 тыс. тенге.

Конкурс «Jastar jalyny – 2023» проводится в целях реализации приоритетов и задач в сфере молодежной политики, создания условий для творческого развития молодежи города, развития духовно-культурного потенциала студенческой молодежи, а также совершенствования эстетического и этического воспитания студентов.

Торжественное закрытие молодежного творческого фестиваля «Jastar Jalyny-2023» пройдет 13 декабря в концертном зале «Астана».