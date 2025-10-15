Речь идёт о разрушенных стадионах, тренировочных площадках и футбольных полях
ФИФА поможет восстановить спортивную инфраструктуру в секторе Газа. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на полях мирного саммита в Египте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Кроме того, организация совместно с Палестинской футбольной ассоциацией создаст специальный фонд поддержки молодёжи. Он будет заниматься поставкой в анклав спортивного инвентаря и организацией соревнований.
– Футбол может помочь объединить и вселить надежду в регион. Мы поможем восстановить все футбольные площадки и инфраструктуру в Газе. Совместно с Палестинской футбольной ассоциацией мы вернём футбол в каждый район. Мы привезём мячи, построим новые поля, обучим тренеров и поможем организовать соревнования, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.