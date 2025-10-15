Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ФИФА поможет восстановить спортивную инфраструктуру в секторе Газа. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на полях мирного саммита в Египте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Кроме того, организация совместно с Палестинской футбольной ассоциацией создаст специальный фонд поддержки молодёжи. Он будет заниматься поставкой в анклав спортивного инвентаря и организацией соревнований.