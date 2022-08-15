Фига с монстерой

К сбору спелого инжира приступили сотрудники Ботанического сада в Петропавловске.

Около сорока лет назад субтропическое растение привез из Сухуми директор Ботанического сада Равиль Рязапов. Фига, или смоковница (она же инжир), хорошо прижилась и радует посетителей сада тем, что они могут наблюдать, как растет, цветет и плодоносит одно из самых древних культурных растений в Северо-Казахстанской области.

Плодоносит сейчас и монстера деликатесная, она же монстера привлекательная. Широко распространенная в Центральной Америке, эта тропическая лиана живет в Ботаническом саду со дня его основания. Съедобные плоды монстеры выглядят как початок кукурузы, а по вкусу напоминают банан, киви и землянику вместе взятые.