Фигуристка Самоделкина завоевала «бронзу» на турнире в Хорватии

Спорт
140

В произвольной программе ей удалось отыграть позиции

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Загребе (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz

После короткой программы казахстанка шла на седьмом месте. Однако в произвольной ей удалось отыграть позиции, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

Самоделкина в сумме набрала 182,63 балла, заняв итоговое третье место.

Победу одержала американка Брэдди Тэннел - 194,97. Второй финишировала Лида Кархунен (Финляндия) - 187,05.

 

#турнир #бронза #Самоделкина #фигуристка

