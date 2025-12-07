В произвольной программе ей удалось отыграть позиции

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Загребе (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz

После короткой программы казахстанка шла на седьмом месте. Однако в произвольной ей удалось отыграть позиции, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

Самоделкина в сумме набрала 182,63 балла, заняв итоговое третье место.

Победу одержала американка Брэдди Тэннел - 194,97. Второй финишировала Лида Кархунен (Финляндия) - 187,05.