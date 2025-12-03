Филиал Heriot-Watt University: доступность и качество
Лаура Казихан, Актюбинская область
Казахстанские студенты все чаще выбирают международное обучение, оставаясь в стране. Филиалы престижных зарубежных университетов открываются во многих областных центрах, и один из таких примеров – кампус британского Heriot-Watt University в Актобе. Он работает с 2023 года на базе Актюбинского регионального университета им. Кудайбергена Жубанова и является частью государственной программы по интернационализации образования и укреплению кадрового потенциала, реализуемой по поручению Президента.