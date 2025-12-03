Почему выбор пал на АРУ

Сегодня в стране функционируют десятки зарубежных партнерских вузов, государство активно поддерживает их совместные программы и двойные дипломы, выделяя гранты и расширяя госзаказ на подготовку специалистов.

– Не каждый иностранный вуз готов работать с региональными университетами. Для этого нужны современные лаборатории, квалифицированные преподаватели и уверенность, что выпускники будут востребованы. Выбор Актюбинского университета показывает, что он способен обеспечить международные стандарты и дать молодежи конкурентные преимущества, – рассказывает проектный лидер кампуса Жадыра Махметова.

Руководство АРУ провело колоссальную подготовительную работу, создав платформу, полностью соответствую­щую международным стандартам, обеспечив современную инфраструктуру, подготовку преподавателей и организацию учебного процесса.

Heriot-Watt University – один из старейших и престижных вузов Велико­британии, основанный в 1821 году как первый в мире институт механики. Сегодня университет активно сотрудничает с промышленными предприя­тиями, предлагает стажировки и научные проекты, имеет кампусы в Эдинбурге (Шотландия), Дубае (ОАЭ) и Путраджайе (Малайзия). Студенты могут свободно перемещаться между кампусами и продолжать обучение без отставания по единой программе. Теперь к ним присоединился и кампус в городе Актобе.

Он ориентирован на подготовку инженеров международного уровня по самым востребованным направлениям региона: компьютерная инженерия, электроэнергетика и нефтяная инженерия. Благодаря согласованной образовательной программе студентам актюбинского кампуса предоставлен такой же уровень качества обучения, как их сверстникам за границей, что обеспечивает востребованность на рынке труда.

ЕНТ учитывают при поступлении

Жадыра Махметова рассказывает, как устроен кампус и какие условия созданы для студентов. Она – выпускница Назарбаев Университета, присоединилась к команде филиала в начале 2025 года и отвечает за организацию учебного процесса, координацию преподавателей из Великобритании и внедрение международных стандартов образования.

Спикер отмечает, что сертификат ЕНТ является обязательным документом для поступления, поскольку британский университет рассматривает его как показатель академической подготовки. Кроме того, абитуриенты подтверждают уровень английского языка, предоставляя сертификат IELTS либо проходя внутренний экзамен филиала, соответствующий международным стандартам.

– Мы стремимся, чтобы каждый студент был готов к обучению по прог­рамме зарубежного университета и успешно осваивал технические дисциплины. Им предстоит работать с современным оборудованием, участвовать в лабораторных проектах и решать реальные инженерные задачи. Преподавание ведется на английском, поэтому требования к владению языком остаются высокими, – поясняет Жадыра Махметова.

В кампусе сегодня обучаются около 500 студентов из разных регионов Казахстана, а также молодые люди из других стран. В этом году впервые по программе Bolashak StudyInn были зачислены учащиеся из Афганистана и Пакистана, что подчеркивает усиливающийся международный интерес к филиалу.

Вуз также принимает студентов, обу­чающихся за рубежом. Так, в этом году к программе присоединился студент второго курса Абердинского университета в Шотландии Алишер Сабиров.

– Актобе – мой родной город. Когда я узнал, что могу продолжить обучение по международной программе дома, сразу принял решение перевес­тись. Преподаватели в кампусе делятся реальным отраслевым опытом, что помогает мне уверенно развивать профессиональные навыки, – говорит молодой человек.

Международная привлекательность и академическая мобильность

Для обеспечения максимально эффективного обучения филиал сочетает академическую подготовку с развитием практических навыков и поддержкой студентов на всех этапах.

В первом семестре студенты изучают английский язык общего уровня, а со второго переходят на его академический уровень, параллельно изучая профильные предметы на английском, чтобы быстрее адаптироваться к международной системе. Кроме того, региональный университет запустил языковые курсы для учащихся 11-х классов, чтобы помочь школьникам успешно пройти отбор в зарубежный вуз.

Помимо академической и языковой подготовки студенты активно участвуют в международных конференциях, научных конкурсах и обменных программах, что помогает формировать профессиональные связи еще до выпуска. В рамках программы академической мобильнос­ти GoGlobal со второго курса молодые люди могут перемещаться между кампусами и проходить семестр обучения в любом из них. В прошлом году этой возможностью воспользовались 16 второкурсников, продолжив обучение в Эдинбурге, а в этом году еще 14 студентов были направлены в Малайзию.

По британским стандартам классическая производственная практика не предусмотрена, поэтому основное обу­чение проходит в современных лабораториях, оснащенных оборудованием, применяемым на предприятиях. При этом для соблюдения требований казахстанской системы образования студентам организуются дополнительные практики совместно с промышленными партнерами. Один из них – компания ArmWind, специализирующаяся на ветрогенераторах, ее оборудование установлено на территории области.

В следующий академический год первые выпускники Heriot-Watt University в Актобе получат двойные дипломы казахстанского и международного образца. Они будут готовы строить карьеру как в Казахстане, так и за рубежом, участвовать в инновационных проектах.

Для создания еще более комфортных условий для студентов в Актобе строится отдельное здание кампуса. Оно позволит расширить аудитории, лаборатории и учебные пространства для инновационной деятельности, сделав обучение еще более практико-ориентированным и современным.