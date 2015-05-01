Финальный аккорд фестиваля Свежий выпуск 883 Лев Лушин, Астана

Целую неделю музыканты соревновались между собой, ставя перед авторитетным жюри труднейшую задачу – определение лауреатов и призеров. Но вот выбор сделан.

В старшей группе все призовые места заняли россияне. Победитель – Симон Каракулиди из Новосибирска. Второе место поделили москвич Виктор Маслов и Марина Соковикова из Саратова. Третьими стали москвичи Александр Востряков и Наталья Осинцева, а также петербуржец Арсений Мун. Алматинка Назерке Кабдрахманова и новосибирец Марк Парфенов получили дипломы.

В средней возрастной группе первую премию взяли сразу два тбилисца – Илья Ломтатидзе и Сандро Ниеберидзе. Порадовал алматинец Бекзат Ракымов, ставший вторым призером вместе с сеульской пианисткой Дживон Янг. Третьей премии удостоены москвичи Александр Ключко и Дмитрий Юдин. Тепло встречали Микиту Бурзаница, приехавшего из Донецка, выступление юного украинца также было оценено третьей премией.

Подводя итоги Astana Piano Passion, его художественный руководитель народный артист России Денис Мацуев отметил бурный рост фортепианной школы Казахстана, и его выводы подтвердил победой в младшей группе Нурсултан Омаргазин из Астаны. Лавры триумфатора разделила с ним москвичка Анастасия Ключарева. Вторыми стали тоже москвичи Ольга Иваненко и Егор Опарин.

Кульминационным моментом церемонии закрытия фестиваля стало вручение специального приза Президента Республики Казахстан – его обладателем стал Илья Ломтатидзе, а вручил награду министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

За фестивальную неделю проведены 4 гала-концерта, состоялись выступ­ления участников нынешнего года и прошлого, дали мастер-классы именитые пианисты Ари Варди и Ванесса Латарш. Сегодняшние конкурсанты получат возможность участвовать в лучших музыкальных фестивалях, таких как Crescendo и «Звезды на Байкале» в России и Annecy Classic во французском Анси. Астанинским фестивалем-конкурсом заинтересовался французский телеканал Mezzo, и вскоре зрители Alma TV смогут посмотреть их репортажи.

Денис Мацуев очень тепло отозвался об организаторах Astana Piano Passion – общественном фонде Accordi di Astana, Министерстве культуры и спорта РК, акимате столицы, отметил заслуги инициатора конкурса Имангали Тасмагамбетова.

В дальнейшем этот праздник будет проводиться один раз в два года – юные пианисты смогут лучше подготовиться, а вот зрителям и поклонникам фестиваля придется запастись терпением. Завершился же III Международный конкурс юных пианистов ярким гала-концертом.