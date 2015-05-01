Финальный аккорд фестиваля

Свежий выпуск
883
Лев Лушин, Астана
Целую неделю музыканты соревновались между собой, ставя перед авторитетным жюри труднейшую задачу – определение лауреатов и призеров. Но вот выбор сделан.
В старшей группе все призовые места заняли россияне. Победитель – Симон Каракулиди из Новосибирска. Второе место поделили москвич Виктор Маслов и Марина Соковикова из Саратова. Третьими стали москвичи Александр Востряков и Наталья Осинцева, а также петербуржец Арсений Мун. Алматинка Назерке Кабдрахманова и новосибирец Марк Парфенов получили дипломы.
В средней возрастной группе первую премию взяли сразу два тбилисца – Илья Ломтатидзе и Сандро Ниеберидзе. Порадовал алматинец Бекзат Ракымов, ставший вторым призером вместе с сеульской пианисткой Дживон Янг. Третьей премии удостоены москвичи Александр Ключко и Дмитрий Юдин. Тепло встречали Микиту Бурзаница, приехавшего из Донецка, выступление юного украинца также было оценено третьей премией.
Подводя итоги Astana Piano Passion, его художественный руководитель народный артист России Денис Мацуев отметил бурный рост фортепианной школы Казахстана, и его выводы подтвердил победой в младшей группе Нурсултан Омаргазин из Астаны. Лавры триумфатора разделила с ним москвичка Анастасия Ключарева. Вторыми стали тоже москвичи Ольга Иваненко и Егор Опарин.
Кульминационным моментом церемонии закрытия фестиваля стало вручение специального приза Президента Республики Казахстан – его обладателем стал Илья Ломтатидзе, а вручил награду министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
За фестивальную неделю проведены 4 гала-концерта, состоялись выступ­ления участников нынешнего года и прошлого, дали мастер-классы именитые пианисты Ари Варди и Ванесса Латарш. Сегодняшние конкурсанты получат возможность участвовать в лучших музыкальных фестивалях, таких как Crescendo и «Звезды на Байкале» в России и Annecy Classic во французском Анси. Астанинским фестивалем-конкурсом заинтересовался французский телеканал Mezzo, и вскоре зрители Alma TV смогут посмотреть их репортажи.
Денис Мацуев очень тепло отозвался об организаторах Astana Piano Passion – общественном фонде Accordi di Astana, Министерстве культуры и спорта РК, акимате столицы, отметил заслуги инициатора конкурса Имангали Тасмагамбетова.
В дальнейшем этот праздник будет проводиться один раз в два года – юные пианисты смогут лучше подготовиться, а вот зрителям и поклонникам фестиваля придется запастись терпением. Завершился же III Международный конкурс юных пианистов ярким гала-концертом.

Популярное

Все
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
С «Вахты памяти» вернулись поисковики Петропавловска
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Центр кино Казахстана впервые представлен на кинорынке Marché Du Film
Состоялся II открытый юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Пространство мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
Британский портал Essentialliving оценил качество сервисов такси. В представленном списке наша страна заняла 73-е место
Паводки: от концепции «реагирования и выправления» к принципу «предвидеть и предупредить»
Журнал Global Finance назвал жителей нашей страны самыми богатыми в Центральной Азии
Столичный бизнес терпит убытки из-за несоблюдения дизайн-кода
Комарам и мошкам объявлена война
Школьников выселили из общежития и отдали его чиновникам
В Казахстане дан старт ЕНТ
Одно громкое «доколе»?
Деревья стоят «по колено» в воде
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Драка местных граждан с иностранцами в Бишкеке переросла в беспорядки
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Массовая посевная кампания в Казахстане начнется во второй декаде мая
Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко

Читайте также

Угонщикам в Британии лафа
Отели превращаются в приюты
Олимпиада принесет убытки?
Дефицит социальной сплоченности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]