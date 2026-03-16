Финансирование детского спорта увеличат почти вдвое

Сегодня Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта».

Документ предусматривает внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. Так, на содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель составляет в среднем 233 тыс. тенге.

Следует отметить, что до настоящего времени Министерство туризма и спорта являлось единственным государственным органом, использующим сметную систему финансирования. В связи с этим в целях повышения эффективности управления отраслью запланирован переход на систему подушевого финансирования.

Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов. Указанные расходы поддержаны решением Республиканской бюджетной комиссии, дополнительные средства будут выделены из местных бюджетов.
Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех ДЮСШ страны планируется в 2026 году.

