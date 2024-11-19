Финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года начнется в ноябре

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства доложил о начале финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2025 года уже в текущем году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года планируется довести до 700 млрд тенге. В целях обеспечения средств в указанном объеме в настоящее время в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 45 млрд тенге. Для исполнения поручения президента о начале финансирования в декабре текущего года разработан проект постановления правительства, который вынесен на рассмотрение.

«Аграрная кредитная корпорация начнет финансирование с 29 ноября в объеме 100 млрд тенге. В настоящее время уже поступили заявки от более 500 СХТП. Средства будут доступны фермерам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и саму Аграрную кредитную корпорацию», — сказал Азат Султанов.

Продкорпорацией будет приобретено 1,2 млн тонн зерна у фермеров. Вице-министр сообщил, что в настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 43%. Работа элеваторов переведена на круглосуточный режим. Всего из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило порядка 7,2 млн тонн зерна, в том числе 5,2 млн тонн пшеницы.

«Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров. По форвардным контрактам текущего года, а также с учетом пролонгации прошлого года Продкорпорацией будет приобретено 1,2 млн тонн зерна. На текущий момент поступило 550 тыс. тонн зерна или 46%» — отметил Азат Султанов.

Вице-министр добавил, что в рамках исполнения поручения главы государства будет также осуществлен прямой закуп зерна нового урожая. За счет выделения средств из резерва правительства в объеме 10 млрд тенге предлагается закупить 150 тыс. тонн продукции по рыночной стоимости на первом этапе.