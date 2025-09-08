На заседании рабочей группы в Палате предпринимателей СКО предприниматели заявили, что новые требования к школьному питанию, утверждённые приказом Минздрава РК №16, не адаптированы к региональным условиям. В меню включены продукты, которых нет на местном рынке или они слишком дороги, а также блюда, требующие дополнительного оборудования, что при слабых мощностях школьных пищеблоков попросту невыполнимо.

Заместитель директора Палаты предпринимателей Женис Казиев подчеркнул, что внедрение нового меню с 1 сентября юридически невозможно, так как это нарушит действующие договоры с поставщиками. Стоимость питания сегодня составляет 637 тенге в начальных классах, 745 — в среднем звене и 794 — в старших. Однако эксперты утверждают, что такие расценки не соответствуют реальной себестоимости — минимальная цена уже достигает 688 тенге.

Вице-президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Лаптева добавила, что меню содержит ряд спорных сочетаний продуктов, которые могут вызвать у детей дискомфорт. Также она указала на проблемы с электросетями школ — один духовой шкаф потребляет почти 15 киловатт, а такие нагрузки для сельских школ недопустимы.

Представители управления образования и здравоохранения признали необходимость адаптировать меню к возможностям региона. Новый приказ Минздрава от 2 сентября даёт полномочия корректировать раскладки с учётом местных условий.

По итогам заседания решено, что школьники будут питаться по старому меню до конца 2025 года. Межведомственная группа подготовит адаптированное меню-раскладку. Управление образования подаст заявку на увеличение бюджета с 2026 года. С родителями проведут разъяснительную работу о снижении содержания соли и сахара в детском питании.

Эксперты отметили также, что в СКО процент детей с лишним весом выше среднего по стране, поэтому переход к здоровому меню необходим. Но его внедрение должно учитывать не только стандарты, но и реальные возможности школ и бизнеса.