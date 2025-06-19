В Алматы продолжаются встречи с молодежью в рамках инициативы «Закон и порядок». Финансовая грамотность, правовая культура и осознанное гражданство — главные темы проходящих встреч

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы продолжают системную работу по правовому просвещению молодежи, направленные на формирование культуры законопослушного поведения, повышение уровня финансовой грамотности и развитие ответственности у подрастающего поколения.

Очередная встреча состоялась в коммьюнити-центре Жетысуского района. Темой мероприятия стало: «Тәртіпті өзіңнен баста» — «Порядок начинай с себя». Спикеры рассказали молодежи о значении личной дисциплины, ответственности и соблюдения закона как основы безопасного общества.

— В дальнейшем на базе Жетысуского комьюнити-центра планируется продолжить работу по повышению финансовой грамотности. Мы уверены, что финансово грамотный гражданин — это вклад в безопасное и справедливое будущее нашего общества, - отметил руководитель Жетысуского комьюнити-центра Акежан Кенесов.

Особое внимание было уделено вопросам финансовой безопасности. Молодежи объяснили, как распознать финансовые пирамиды, избежать участия в незаконной деятельности, а также куда надо обращаться за помощью в случае возникновения подозрительных ситуаций.

Ранее аналогичные встречи были организованы в коммьюнити-центрах Турксибского и Алмалинского районов. В ходе всех мероприятий эксперты акцентируют внимание молодежи на рисках, связанных с правонарушениями в финансовой сфере, и обучают практическим навыкам защиты от мошеннических схем.

— Подобные инициативы не только повышают правовую осведомленность, но и помогают молодежи выработать активную гражданскую позицию, развивают критическое мышление и осознание значимости закона в повседневной жизни, — отметили организаторы встречи.

Инициатива «Закон и порядок» продолжится и в других районах города, охватывая всё больше молодых алматинцев, готовых стать осознанными и законопослушными гражданами.