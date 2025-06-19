Финансовый ликбез для молодежи

Статьи
50
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы продолжаются встречи с молодежью в рамках инициативы «Закон и порядок». Финансовая грамотность, правовая культура и осознанное гражданство — главные темы проходящих встреч

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы продолжают системную работу по правовому просвещению молодежи, направленные на формирование культуры законопослушного поведения, повышение уровня финансовой грамотности и развитие ответственности у подрастающего поколения.

Очередная встреча состоялась в коммьюнити-центре Жетысуского района. Темой мероприятия стало: «Тәртіпті өзіңнен баста» — «Порядок начинай с себя». Спикеры рассказали молодежи о значении личной дисциплины, ответственности и соблюдения закона как основы безопасного общества.

— В дальнейшем на базе Жетысуского комьюнити-центра планируется продолжить работу по повышению финансовой грамотности. Мы уверены, что финансово грамотный гражданин — это вклад в безопасное и справедливое будущее нашего общества, - отметил руководитель Жетысуского комьюнити-центра Акежан Кенесов.

Особое внимание было уделено вопросам финансовой безопасности. Молодежи объяснили, как распознать финансовые пирамиды, избежать участия в незаконной деятельности, а также куда надо обращаться за помощью в случае возникновения подозрительных ситуаций.

Ранее аналогичные встречи были организованы в коммьюнити-центрах Турксибского и Алмалинского районов. В ходе всех мероприятий эксперты акцентируют внимание молодежи на рисках, связанных с правонарушениями в финансовой сфере, и обучают практическим навыкам защиты от мошеннических схем.

— Подобные инициативы не только повышают правовую осведомленность, но и помогают молодежи выработать активную гражданскую позицию, развивают критическое мышление и осознание значимости закона в повседневной жизни, — отметили организаторы встречи.

Инициатива «Закон и порядок» продолжится и в других районах города, охватывая всё больше молодых алматинцев, готовых стать осознанными и законопослушными гражданами.

#финансы #молодежь #ликбез

Популярное

Все
Между уголовным и административным правом
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Прикоснуться к космосу… на земле
ЦА и Китай выводят сотрудничество на новый уровень
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Рынок попал под ковш экскаватора
Опора единства и преемственности
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
Тот самый вкус детства
Консолидация и институциональное лидерство
Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса" – Спикер Сената о "Модели Токаева"
Село – опора устойчивого развития и продовольственной безопасности
Начат экспорт пшеницы во Вьетнам
Взаимодействие без условий
Учителя повышают квалификацию за рубежом
Точкой роста национального возрождения станет креативная индустрия – Маулен Ашимбаев о "Модели Токаева"
Трансформатор не вынесет двоих…
В поисках приюта для пожилых людей
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Евразийский фонд стабилизации и развития отказывается от доллара и евро
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Финансовая безопасность — в приоритете
Я стану полицейским!
Территория добра и вдохновения
На шаг ближе к мечте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]