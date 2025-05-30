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Департамент АФМ по Кызылординской области пресек деятельность финпирамиды HRT, сообщает Kazpravda.kz

Как установило следствие, организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть которого заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран. Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT. Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.

Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.

«Следствие установило, что подозреваемые приобрели на деньги вкладчиков две автомашины BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в пресс-службе АФМ.

Там же добавили, что проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в Астане и Алматы.