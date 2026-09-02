Незаконный оборот сильнодействующих веществ грозит тюремным сроком

Закон и Порядок

Министерство внутренних дел продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

С 1 января 2026 года введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом таких веществ.

- В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что фармацевт одной из аптек города Алматы, используя возможности своей легальной деятельности, организовала поставку крупных партий сильнодействующих веществ в Актюбинскую область. В результате проведенной работы задержаны все участники преступной группы, в том числе организатор, оператор, фасовщики и лица, осуществлявшие закладки. Из незаконного оборота изъято более тысячи лекарственных препаратов, - сообщил заместитель начальника управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Аубакиров.

 МВД напоминает: незаконный оборот сильнодействующих веществ влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

#МВД #лекарства #незаконный оборот

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