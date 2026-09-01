Руководителей финпирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве

Судом города Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».
«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», - говорится в сообщении.
Судом указанное имущество конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.