Руководителей финпирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве

Закон и Порядок

Судом города Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».

«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», - говорится в сообщении.

Судом указанное имущество конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #приговор #финпирамида

Популярное

Все
Чистая работа на шоссе Ондирис
Школа начинается с заботы
Батат витаминами богат
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Абылайхан – победитель Grand Slam
Открыт борцовский зал
От «Аталанты» до «Риги»
Для комфорта, красоты и безопасности
На вершине мира
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Уродился хлеб на славу
Голос чести
Спортсмен – в центре внимания
Воспитание молодежи на основе созидательных ценностей
Строится животноводческая биржа
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Распоряжение Главы государства о назначении
Здравствуй, школа!
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бектенова О. А.
Указ Президента Республики Казахстан О Карине Е. Т.
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
ЦИК объявила результаты голосования на первых выборах в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Кабмине рассмотрели меры по повышению надежности энергосистемы
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Выборы в Курултай-2026: Сколько депутатских мандатов получат партии
ИИ: от изучения – к практическому применению
Предсказать землетрясение за сутки
На стареньких авто – через полмира
Переход к реализации научно-технологических проектов
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
На высоком профессиональном уровне
Дрон патрулирует Балхаш
Готовь рюкзак летом
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Директор стоматологических клиник вносил в систему фиктивны…
Вор под видом покупателя заходил в бутики золота в ВКО
Обещанные 70% дохода обернулись миллиардным ущербом для бол…
Похитил клиентскую базу и обещал iPhone: задержан предполаг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]