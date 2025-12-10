Флешмоб Нурлана Коянбаева покоряет Threads

Threads постепенно перестал быть просто платформой для заметок – он превратился в пространство общих эмоций, где каждое сообщение способно объединять людей и заряжать их патриотизмом, пишет BAQ.KZ

Несколько недель назад казахстанский продюсер, телеведущий и актер Нурлан Коянбаев запустил флешмоб: каждую среду посвящать посты Казахстану, передаёт BAQ.KZ.

Инициатива мгновенно нашла отклик, и теперь среда в Threads – это день, когда вся страна, в том числе казахстанцы за рубежом, говорит о родине единым голосом.

Лента соцсети буквально "горит" постами о природе, культуре, спорте и достижениях страны. Пользователи делятся своими эмоциями и воспоминаниями – флешмоб стал не обязанностью, а искренней потребностью выражать любовь к родине.

Ниже представляем вашему вниманию участников, которые решили поддержать цифровой патриотизм.

"Когда говоришь "Казахстан", теплое чувство появляется само"

adil_orynbassar делится своим вдохновением от флешмоба:

"Когда речь заходит о Казахстане, теплое чувство возникает само по себе. Каждая среда теперь считается Днём Казахстана, и в честь этого мне особенно хочется отметить природу нашей страны. Ледяные вершины Алатау, спокойствие Бурабая, величие Шарына, красота Кольсая и побережье Каспия – всё это дарит путешественнику особую энергию"

"Открыл Threads – и удивился масштабу"

Для gamal_tuzelbayev флешмоб стал моментом личного осознания.

"Открыл Threads - и удивился. Нурлан Коянбаев запустил новый флешмоб, посвящённый Дню Казахстана. Мы, народ, поддерживаем эту инициативу. Казахстан сейчас динамично развивается, и особенно заметен прогресс в сфере спорта. Открываются новые спортивные комплексы, массовый спорт становится доступнее. Спортсмены, которые добиваются успехов на международной арене, - настоящая гордость страны".

Это начало новой традиции, и оно видно по настроению людей

skairatovna_official отмечает объединяющую силу флешмоба:

"Сегодня стало началом новой традиции. В социальных сетях распространяются тёплые слова, сердечные воспоминания и слова гордости о нашей стране. Такое единение людей в один момент действительно радует. Теперь каждая среда будет посвящена только хорошим новостям о Казахстане. Поддерживать эту инициативу - самая красивая форма любви к Родине".

К флешмобу присоединились и казахстанцы за рубежом

Пользователи из разных стран показывают, что патриотизм не знает границ. Так, ilon_a_k пишет:

"Сегодня казахстанцы из разных уголков мира объединяются, чтобы представить свою страну. Цель - показать миру нашу культуру, традиции, природу и национальный характер. Все, кто живут за рубежом, могут написать о Казахстане на языке той страны, где находятся, и поделиться любовью к родине. Я тоже присоединяюсь к флешмобу".

Сегодня флешмоб, наполненный патриотизмом уже превратился в регулярное явление: среда в Threads меняется до неузнаваемости. Пользователи не спорят, не обсуждают бытовое, а говорят синхронно о том, что объединяет. С каждым постом усиливается чувство гордости за страну, цифровой патриотизм становится коллективным ритуалом.

То, что начиналось как простая инициатива, превратилось в символ национальной гордости, в еженедельный повод сказать "Я люблю свою страну".

