Фонд "Қазақстан халқына" учредил гранты для нуждающихся студентов

Председатель Общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал, кто может претендовать на учрежденные фондом образовательные гранты в вузах страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В Фонд поступило 1,5 тыс. заявок от молодых людей, студентов, которые имеют большие сложности с оплатой своего обучения в высших учебных заведениях. Мы думали, каким образом им помочь, и было принято решение, попечительский совет утвердил грантовую программу для выпускников сельских школ, из малообеспеченных семей, для тех, кто испытывает сложности с оплатой обучения. Также дети-сироты, дети-инвалиды могут претендовать на этот грант», - сообщил Болат Жамишев.

По его словам, будут выделяться по три гранта на каждый вуз, которые работают с министерством образования по грантовым программам за счет бюджета.

Главное требование - претендент должен набрать балл, достаточный для получения государственного гранта.

«Те, кто соответствует критериям, которые мы отрабатываем с руководителями вузов, будут иметь право получить этот грант. У нас 85 вузов, по 3 гранта на вуз (программа бакалавриата). Кроме того, 100 стипендий мы учредили уже для обучающихся в вузах, по тем же критериям нуждаемости. Но этих кандидатов будут отбирать уже благотворительные организации, работающие в этой сфере, и которые известны студенческой молодежи. Бюджет программы на этот год доходит до 378 млн тенге. Ежегодно он будет расти", - резюмировал глава Фонда.