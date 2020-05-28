Фонд "Даму" ответил на критику мажилисмена

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" распространил пресс-релиз, в котором ответил на депутатский запрос депутата Мажилиса Аманжана Жамалова, в котором мажилисмен призвал уполномоченные органы проверить фонд на предмет эффективности его деятельности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
В запросе депутат отмечает, что кризисная ситуация показала неэффективность
деятельности Фонда "Даму", который является оператором финансовой поддержки МСБ.
В свою очередь в пресс-службе АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" заявили, что в запросе мажилисмен ссылается на данные 2016 года.
"За эти прошедшие 4 года Фондом был проделан большой объем работы, что позволяет нам с уверенностью говорить о том, что практически все обозначенные уважаемым Аманжаном Макаримовичем проблемы успешно решены", - говорится в релизе.
Отмечается, что в рамках своей деятельности Фонд "Даму" полностью сопровождает проекты до получения одобрения по кредиту в финансовых институтах, проводит всю необходимую экспертизу по выдаваемым гарантиям, производит выездные мониторинги и необходимую претензионно-исковую работу в случае нецелевого использования займа.
"Следует отметить, что при каждом нецелевом использовании кредита, Фондом выплачивается требование со стороны банка за предпринимателя", - отмечается в релизе.
В запросе прозвучала критика о недолжном уровне автоматизации процессов в Фонде. Между тем, в пресс-релизе отмечается, что программа автоматизации уже реализована Фондом "Даму" в 2016 году на площадке egov.kz, а также через собственный портал online.damu.kz.
"На данном этапе все бизнес-процессы Фонда "Даму" автоматизированы на 94%, что позволило не увеличивать штатную численность Фонда с 2014 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день Фондом "Даму" поддержано 89 тысяч проектов на общую сумму кредитов 5,5 трлн тенге, клиентами Фонда выпущено продукции на общую сумму 22 трлн тенге, уплачено налогов на общую сумму 1,5 трлн тенге, на предприятиях работает 636 тысяч человек, из которых 143 тысячи человек работают на новых рабочих местах.