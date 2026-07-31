Фонд «Ел Дауысы» презентовал новую методику общественного наблюдения

Фото: ОФ «Ел Дауысы»

Общественный фонд «Ел Дауысы» провел пресс-конференцию, посвященную старту программы общественного наблюдения за выборами депутатов Курултая, готовности региональной сети фонда, результатам долгосрочного наблюдения за ходом избирательной кампании, а также презентации новых методических материалов для независимых наблюдателей, сообщает Kazpravda.kz

ОФ «Ел Дауысы» осуществляет общественное наблюдение с 2020 года. За это время команда фонда приняла участие в сопровождении шести электоральных кампаний: президентских выборов, парламентских выборов, выборов сельских акимов, республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию, референдума по строительству АЭС, а также текущей кампании по выборам депутатов Курултая. За годы работы фонд сформировал региональную сеть координаторов, разработал собственную систему подготовки наблюдателей и накопил практический опыт правового сопровождения избирательных процессов.

В настоящее время фонд ведет работу в 20 городах Казахстана, где сформированы региональные команды и мобильные капитаны, осуществляющие долгосрочное общественное наблюдение за агитационной кампанией. Одновременно продолжается подготовка около 500 независимых наблюдателей, которые проходят обучение по единой программе фонда.

В ходе пресс-конференции ОФ «Ел Дауысы» представил разработанное фондом методическое пособие и «Блокнот наблюдателя» – практические материалы, основанные на Конституционном законе РК, анализе предыдущих электоральных кампаний и практическом опыте общественного наблюдения. Руководство охватывает весь цикл работы наблюдателя: от регистрации и долгосрочного наблюдения до действий в день голосования, подсчета голосов и документирования возможных нарушений. Особое внимание уделено принципам независимости, невмешательства, законности и фиксации исключительно проверяемых фактов.

«Сегодня мы можем уверенно говорить о готовности нашей команды. За каждым регионом стоят подготовленные люди, единые стандарты работы и понимание того, что главная задача наблюдателя – действовать профессионально, объективно и исключительно в рамках закона. Мы не ищем поводов для громких заявлений. Наша задача – фиксировать факты, обеспечивать прозрачность избирательного процесса и укреплять доверие общества к его законности», – отметила Руководитель ОФ «Ел Дауысы» Аида Джексенова.

Во время долгосрочного наблюдения мобильные группы фонда уже фиксируют возможные нарушения требований законодательства при проведении предвыборной агитации. Среди наиболее распространенных выявленных ситуаций: размещение новых агитационных материалов поверх ранее размещенных плакатов.

Также на проверке возможные нарушения в части размещения агитационных материалов на зданиях и иных объектах без подтверждения заключения договоров или получения согласия собственников и иные случаи, требующие дополнительной правовой оценки на предмет соответствия требованиям избирательного законодательства.

В фонде подчеркнули, что общественное наблюдение начинается задолго до дня голосования. До открытия избирательных участков проводится анализ агитационной кампании, соблюдения требований законодательства, изучаются обращения граждан и осуществляется правовая оценка поступающей информации. Такой подход позволяет своевременно выявлять системные вопросы и обеспечивать единые стандарты наблюдения на всех этапах избирательного процесса.

«Самая большая ценность нашей региональной сети – люди. Многие наши координаторы и наблюдатели работают с фондом с первых электоральных кампаний и уже не раз проходили этот путь вместе с нами. Сегодня за каждой точкой на карте Казахстана стоит команда подготовленных людей, которые знают законодательство, понимают свою ответственность и готовы работать независимо и объективно. Именно благодаря этим людям мы можем уверенно говорить, что общественное наблюдение уже началось», – добавили преставители фонда.

В завершение пресс-конференции фонд представил QR-код для обратной связи, через который граждане могут сообщать о возможных нарушениях избирательного процесса для их последующей проверки специалистами ОФ «Ел Дауысы».