Регионы активно вовлечены в электоральные процессы – экспертный клуб «Sarap»

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в городе Семей состоялось региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Роль регионов в формировании электоральной повестки», организованное Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР

Фото: КИОР

В мероприятии приняли участие представители экспертного и академического сообщества Астаны, области Абай и Восточно-Казахстанской области, а также региональные лидеры гражданского сектора и руководители молодежных организаций.

В ходе заседания участники обсудили роль регионов в избирательном процессе, особенности формирования общественно-политических трендов, взаимодействие политических партий с институтами гражданского общества, а также участие молодежи в выборах. Отдельное внимание было уделено результатам социологических исследований КИОР, отражающих электоральные настроения и уровень общественно-политической активности граждан на центральном и региональном уровнях. Эксперты также обсудили состоявшиеся накануне теледебатs между представителями политических партий и их усиливающееся влияние на ход избирательной кампании.

Открывая заседание, директор Центра институционального анализа и реформ КИОР Риззат Тасым отметил: 

«Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях активного вовлечения регионов в общественно-политические процессы. При переходе к однопалатному Курултаю партии стремятся обеспечить широкий территориальный охват и региональный баланс. Таким образом, регионы становятся ключевой электоральной базой и непосредственными участниками формирования будущего состава Курултая».

Директор Центра исследований общественных процессов КИОР, доктор философских наук Алия Масалимова представила результаты последних социологических исследований КИОР, посвященных общественным ожиданиям, электоральным настроениям и уровню вовлеченности граждан в избирательный процесс. 

«Исследования свидетельствуют о преобладании в обществе позитивного восприятия развития страны. Граждане поддерживают реформы, так как они непосредственно влияют на уровень и качество их жизни в обозримой перспективе. Позитивное восприятие перемен тесно связано с укреплением политической стабильности, общественного согласия и культурного наследия. На этом конструктивном фоне важная задача для партий сегодня – провести сравнительный анализ регионов, выделить типологии электорального поведения и сформулировать адресные меры для государственных органов и институтов гражданского общества», – отметила спикер.

Член Общественного совета области Абай, историк Мадияр Насыров остановился на вопросах вовлеченности в выборную риторику молодых поколений: 

«Работая непосредственно с молодежью, я вижу высокий запрос на содержательную повестку и участие в обсуждении действительно важных вопросов. При этом от региона к региону запросы молодежи и общества отличаются. Например, для жителей области Абай одной из ключевых тем остается здравоохранение. Именно поэтому особую значимость приобретают партийные инициативы, направленные на повышение качества и увеличение продолжительности жизни населения».

В свою очередь, руководитель «Общества интеллектуальной молодежи» Қуаныш Молдакашев призвал эффективнее применять интеллектуальный потенциал молодежи: 

«Партиям не стоит ограничивать ее участие только в цифровых проектах. Молодых людей важно полноценно вовлекать в разработку программ, обсуждение общественно значимых вопросов и принятие политических решений».

Директор Института анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области Аяужан Ашимова обозначила важную роль в электоральных процессах общественных советов, которые выступают площадкой для диалога между гражданским обществом, государственными органами и политическими партиями: 

«В период избирательной кампании именно конструктивное взаимодействие общественных советов с партиями позволяет учитывать социальные запросы, обсуждать актуальные проблемы регионов и повышать доверие граждан к политическим институтам и избирательному процессу».

Директор Образовательно-научного центра «Эрудит», доктор философских наук Айдын Қайырбекұлы акцентировал внимание на ценностном подходе в агитационной кампании: 

«Граждане объединяются вокруг ценностей. Этот принцип в полной мере работает и в электоральных процессах. Когда речь идет о региональных особенностях избирателей, мы видим четкий запрос не только на решение повседневных проблем, но и на понятные ценностные ориентиры. Поэтому политическим партиям важно транслировать близкие людям ценности, учитывать культурную и социальную специфику каждого региона и выстраивать содержательный диалог. Именно доверие, основанное на общих ценностях и понимании региональной повестки, становится одним из ключевых факторов электоральной поддержки».

Профессор, академик Национальной академии естественных наук Казахстана Зейнолла Токаеврассмотрел значение научно-экспертного сопровождения государственных реформ и важность доверия в электоральном диалоге: 

«Ключевым фактором успешного участия политических партий в избирательной кампании остается доверие жителей регионов. Именно поэтому первостепенное значение приобретает учет региональной специфики, местных общественных запросов и выстраивание постоянного диалога с населением. Такой подход позволяет политическим партиям предлагать решения, отвечающие реальным потребностям граждан».

Руководитель Центра социологического анализа Shakarim University, доктор философских наук Мухтар Абдикаримов ознакомил участников с основными общественными трендами и социальными настроениями в регионе: 

«В современных условиях эффективность регионального управления становится одним из ключевых условий общественного доверия и электоральной активности. В числе основных индикаторов также – учет локальной повестки и регионализация программ, цифровизация коммуникаций, наличие сильных профессиональных кадров в партийных списках».

По итогам заседания участники отметили возрастающую роль регионов в формировании электоральной повестки, подчеркнули значимость постоянного диалога экспертного сообщества, гражданского сектора и государственных институтов, а также выработали рекомендации, направленные на совершенствование механизмов гражданского участия в электоральных процессах.

 

#выборы #Казахстан #курултай

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
Завершить уборку в срок
В Приаралье газифицировано еще одно село
Борьба за жизнь
Поединки без границ
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Симфония родных просторов
После отпуска тоже есть жизнь
Чтобы лето было счастливым
Феномен или легенда?
Когда кость превращается в холст...
Ошибки – это часть обучения
Импрессионисты кочевого мира
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Промышленный маршрут кампании: партии делают ставку на труд…
Кандидаты в депутаты Курултая встретились с медиками Астаны
Две трети казахстанцев готовы голосовать за конкретную парт…
Пенсии, условия труда и газификация: кандидат в Курултай от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]