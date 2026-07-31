Регионы активно вовлечены в электоральные процессы – экспертный клуб «Sarap»

Сегодня в городе Семей состоялось региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Роль регионов в формировании электоральной повестки», организованное Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР

Фото: КИОР

В мероприятии приняли участие представители экспертного и академического сообщества Астаны, области Абай и Восточно-Казахстанской области, а также региональные лидеры гражданского сектора и руководители молодежных организаций.

В ходе заседания участники обсудили роль регионов в избирательном процессе, особенности формирования общественно-политических трендов, взаимодействие политических партий с институтами гражданского общества, а также участие молодежи в выборах. Отдельное внимание было уделено результатам социологических исследований КИОР, отражающих электоральные настроения и уровень общественно-политической активности граждан на центральном и региональном уровнях. Эксперты также обсудили состоявшиеся накануне теледебатs между представителями политических партий и их усиливающееся влияние на ход избирательной кампании.

Открывая заседание, директор Центра институционального анализа и реформ КИОР Риззат Тасым отметил:

«Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях активного вовлечения регионов в общественно-политические процессы. При переходе к однопалатному Курултаю партии стремятся обеспечить широкий территориальный охват и региональный баланс. Таким образом, регионы становятся ключевой электоральной базой и непосредственными участниками формирования будущего состава Курултая».

Директор Центра исследований общественных процессов КИОР, доктор философских наук Алия Масалимова представила результаты последних социологических исследований КИОР, посвященных общественным ожиданиям, электоральным настроениям и уровню вовлеченности граждан в избирательный процесс.

«Исследования свидетельствуют о преобладании в обществе позитивного восприятия развития страны. Граждане поддерживают реформы, так как они непосредственно влияют на уровень и качество их жизни в обозримой перспективе. Позитивное восприятие перемен тесно связано с укреплением политической стабильности, общественного согласия и культурного наследия. На этом конструктивном фоне важная задача для партий сегодня – провести сравнительный анализ регионов, выделить типологии электорального поведения и сформулировать адресные меры для государственных органов и институтов гражданского общества», – отметила спикер.

Член Общественного совета области Абай, историк Мадияр Насыров остановился на вопросах вовлеченности в выборную риторику молодых поколений:

«Работая непосредственно с молодежью, я вижу высокий запрос на содержательную повестку и участие в обсуждении действительно важных вопросов. При этом от региона к региону запросы молодежи и общества отличаются. Например, для жителей области Абай одной из ключевых тем остается здравоохранение. Именно поэтому особую значимость приобретают партийные инициативы, направленные на повышение качества и увеличение продолжительности жизни населения».

В свою очередь, руководитель «Общества интеллектуальной молодежи» Қуаныш Молдакашев призвал эффективнее применять интеллектуальный потенциал молодежи:

«Партиям не стоит ограничивать ее участие только в цифровых проектах. Молодых людей важно полноценно вовлекать в разработку программ, обсуждение общественно значимых вопросов и принятие политических решений».

Директор Института анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области Аяужан Ашимова обозначила важную роль в электоральных процессах общественных советов, которые выступают площадкой для диалога между гражданским обществом, государственными органами и политическими партиями:

«В период избирательной кампании именно конструктивное взаимодействие общественных советов с партиями позволяет учитывать социальные запросы, обсуждать актуальные проблемы регионов и повышать доверие граждан к политическим институтам и избирательному процессу».

Директор Образовательно-научного центра «Эрудит», доктор философских наук Айдын Қайырбекұлы акцентировал внимание на ценностном подходе в агитационной кампании:

«Граждане объединяются вокруг ценностей. Этот принцип в полной мере работает и в электоральных процессах. Когда речь идет о региональных особенностях избирателей, мы видим четкий запрос не только на решение повседневных проблем, но и на понятные ценностные ориентиры. Поэтому политическим партиям важно транслировать близкие людям ценности, учитывать культурную и социальную специфику каждого региона и выстраивать содержательный диалог. Именно доверие, основанное на общих ценностях и понимании региональной повестки, становится одним из ключевых факторов электоральной поддержки».

Профессор, академик Национальной академии естественных наук Казахстана Зейнолла Токаеврассмотрел значение научно-экспертного сопровождения государственных реформ и важность доверия в электоральном диалоге:

«Ключевым фактором успешного участия политических партий в избирательной кампании остается доверие жителей регионов. Именно поэтому первостепенное значение приобретает учет региональной специфики, местных общественных запросов и выстраивание постоянного диалога с населением. Такой подход позволяет политическим партиям предлагать решения, отвечающие реальным потребностям граждан».

Руководитель Центра социологического анализа Shakarim University, доктор философских наук Мухтар Абдикаримов ознакомил участников с основными общественными трендами и социальными настроениями в регионе:

«В современных условиях эффективность регионального управления становится одним из ключевых условий общественного доверия и электоральной активности. В числе основных индикаторов также – учет локальной повестки и регионализация программ, цифровизация коммуникаций, наличие сильных профессиональных кадров в партийных списках».

По итогам заседания участники отметили возрастающую роль регионов в формировании электоральной повестки, подчеркнули значимость постоянного диалога экспертного сообщества, гражданского сектора и государственных институтов, а также выработали рекомендации, направленные на совершенствование механизмов гражданского участия в электоральных процессах.