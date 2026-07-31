Промышленный маршрут кампании: партии делают ставку на трудовые коллективы

С каждым днем до выборов в Курултай кампания говорит все меньше лозунгами и все больше конкретикой

Вчера партии перенесли разговор с телевизионных площадок туда, где формируется реальный запрос общества – на промышленные предприятия, в социальные учреждения и региональные центры занятости. И чем предметнее становятся программы, тем чаще партии начинают спорить не абстрактно, а по существу конкретных решений оппонентов.

Завод как трибуна: где ищут голоса промышленных регионов

В Карагандинской области делегация партии «Әділет» во главе с Айбек Дадебай встретилась с работниками АО «Qarmet». Речь шла об обновлении предприятий, усилении контроля за безопасностью и подготовке кадров для индустриальных городов.

Похожей логикой руководствовалась и Народная партия Казахстана, только сделав ставку не на завод, а на цифру. В Западно-Казахстанской области представители партии обсудили с коллективом филиала «Правительства для граждан» развитие электронных сервисов и цифрового контроля.

Социальная повестка: от домов престарелых до почтовых отделений

ОСДП продолжает выстраивать кампанию вокруг темы уязвимых групп населения. Кандидат от партии Нурия Балтабайкызы посетила центр помощи людям с инвалидностью «Ұлытау Мейірімі» и дом престарелых в Жезказгане.

«Ауыл», в свою очередь, сделала ставку на инфраструктуру отдаленных местностей. В Костанае председатель партии Кайрат Айтуганов вместе с кандидатами в депутаты представил программу работникам филиала АО «Казпочта». Разговор шел о поддержке сельских территорий, создании рабочих мест и расширении местного самоуправления.

«Байтақ» не отступает от экологической темы. Кандидат партии Владимир Мартель встретился с сотрудниками Алматинского государственного природного заповедника в Талгаре, где речь шла о сохранении биоразнообразия и защите особо охраняемых территорий.

Спор о цене вопроса: когда программы начинают спорить друг с другом

Именно на стыке экологии и экономики вчера произошло первое заметное столкновение позиций. Народная партия Казахстана раскритиковала инициативу ОСДП о приостановке работы предприятий за экологические нарушения. По мнению НПК, такая мера рискует обернуться задержками зарплат и сокращением рабочих мест. Вместо остановки производства партия предлагает его модернизацию, переход на экологичные технологии при государственной поддержке бизнеса.

Второй фронт дискуссии развернулся в экономическом лагере. «Ақ жол» провела в Актобе Форум бизнес-стартапов, собравший молодых предпринимателей, представителей IT-сферы и банковского сектора. Председатель партии Дания Еспаева представила блок программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

Но именно эти экономические предложения оказались под прицелом Respublica. На встрече с коллективом птицефабрики «Кызылжар-Кус KZ» в Павлодаре кандидат Махамбет Хасенов назвал рискованной идею «Ақ жола» об отмене регулирования цен на социально значимые продукты, настаивая, что сначала нужно укрепить отечественное производство и доходы граждан. Ответ не заставил себя ждать. Представитель «Ақ жола» Юрий Ли выступил с разъяснением спорных пунктов программы касательно налогообложения отельной категории граждан.

Показательно, что именно «Ақ жол» и Respublica сталкиваются в дискуссии чаще остальных. Обе партии претендуют на одну и ту же аудиторию.

Что объединяет разные повестки

При всем разнообразии тем от заводских цехов до заповедников партии в этот день фактически отвечали на один и тот же запрос общества: сделать перемены осязаемыми. Для кого-то это сильные институты и эффективное госуправление, для кого-то социальная защита и развитие села, для третьих экология или свобода для бизнеса.