Кандидаты в депутаты Курултая встретились с медиками Астаны

Вчера в Астане в рамках предвыборной агитации кандидаты в депутаты Курултая от ОСДП Нурлан Жабаев, Раушан Аубакирова и Наурыз Сайлаубай посетили городскую поликлинику №4 и провели открытую встречу с врачебным, средним и младшим медицинским персоналом, сообщает Kazpravda.kz

Представители партии ознакомились с материально-технической базой учреждения, оценили условия труда специалистов первичного звена и презентовали ключевые направления предвыборной программы «20 вершин на пути к прогрессу», посвященные реформированию системы здравоохранения, снижению пенсионного возраста и социальной поддержке медработников.

Кандидат в депутаты Наурыз Сайлаубай акцентировал внимание на защите честного труда и социальной справедливости:

«Мы предлагаем кардинальную реформу пенсионной системы: снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет, а для мужчин - до 60 лет. Десятилетиями лечить людей, учить детей или работать на сложных участках - это огромная эмоциональная и физическая нагрузка. Женщины при этом несут двойную ответственность - на работе и дома, поэтому эта мера жизненно необходима. Главная задача нашей реформы - освободить врача от бюрократического гнета. Система ОСМС в текущем виде создала колоссальную бумажную нагрузку. Врач должен заниматься лечением пациентов, а не заполнением бесконечных отчетов», - отметил Сайлаубай.

Кандидат в депутаты Нурлан Жабаев подчеркнул необходимость государственных гарантий для медиков и технической модернизации учреждений:

«Труд врача и медсестры требует полной отдачи. Наша партия убеждена: государство обязано обеспечить обязательное социальное и медицинское страхование самих медработников и членов их семей. Мы настаиваем на том, чтобы оборудование в больницах и поликлиниках было обновлено минимум на 40%, что обеспечит качественные медосмотры и точную диагностику».

От лица коллектива и врачебного сообщества с ответным словом выступила врач-хирург, дерматовенеролог Бахыт Касенова:

«Как практикующий врач, я ежедневно вижу проблемы изнутри. Цифровизация, которая должна была облегчить нашу работу, превратилась в двойную нагрузку. Когда на одного специалиста приходится до 50 историй болезни в день, говорить о полноценной эмпатии к пациенту становится тяжело - у врача просто не остается времени. Ранее благодаря совместной работе и проведению круглых столов с партией нам удалось добиться отмены затратных и неактуальных требований по стандартам GPP для аптек», - отметила она.

Все озвученные медработниками вопросы и предложения официально внесены в реестр наказов избирателей предвыборного штаба ОСДП.