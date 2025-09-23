Созданный при центре Фонд культурного наследия Казахстана содействует продвижению нацио­нальной культуры и искусства, организует совместные науч­ные проекты по исследованию истории, традиций и духовной жизни казахского народа.

Глава государства выразил уверенность в том, что культурная дипломатия будет способствовать выведению партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами на новый уровень.

Смитсоновский институт – крупнейший в мире культурный, образовательный и научно-исследовательский комплекс, в состав которого входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.