Фонд соцмедстрахования планирует работать только с крупными поликлиниками

Со следующего года Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) не будет заключать договоры с поставщиками первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которые имеют меньше 10 тысяч прикрепленного населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

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Проект соответствующего приказа с изменениями проходит публичное обсуждение.

По словам председателя правления фонда Сабита Ахметова, нововведения позволит эффективнее распределять средства среди медорганизаций. При этом он отметил, что в случае их одобрения норма не обойдет стороной и действующих поставщиков.

По его данным, число медорганизаций, работающих с фондом, из года в год растет. В этом году договоры заключили более 1 900 поставщиков, из них около 700 предоставляют первичную медико-санитарную помощь. При этом наибольшее количество поликлиник приходится на Алматы и Туркестанскую область.

"Сложнее в финансовом плане приходится тем медорганизациям, к которым прикреплено менее 10 тысяч, а то и 2 тысячи населения. При небольшом бюджете они несут значительные расходы – им нужно содержать здание, выплачивать зарплаты, привлекать узких специалистов, оплачивать коммунальные расходы, закупать оборудование, лекарства и медизделия. Поэтому многие медорганизации предпочитают обходиться силами одного врача общей практики и медсестры, передавая до 90% медуслуг на соисполнение. В результате страдает пациент, которому приходится посещать разные медорганизации по направлению, чтобы проконсультироваться у узкого специалиста или пройти обследование. Это нарушает декларируемый принцип доступности медпомощи", – пояснил Ахметов.

При этом он добавил, что форма собственности медорганизации не имеет значения, поскольку фонд будет заключать договоры с теми поликлиниками, которые имеют квалифицированных врачей и соответствующее материально-техническое оснащение.