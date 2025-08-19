Формирование личности и межкультурный диалог

Культура
32
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошла четвертая Международная летняя школа (МЛШ) для педагогов стран Евразии «Качество образования и сближение культур», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Николай Жоров

В этом году для нее определили тему «Страницы, что объединяют: к возрождению культуры чтения». МЛШ была посвящена 180-летию Абая и 50-летию выхода книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я».

Организатором мероприятия выступил Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Выездная сессия МЛШ проходила в Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Есік».

Как отмечается в Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО, сближение культур можно рассматривать как процесс, предполагающий, что без приверженности принципам сострадания, благожелательности, радушия, солидарности и братства невозможно говорить ни об устойчивой международной безопасности, ни о социальной интеграции.

Спикерами МЛШ выступили ведущие международные эксперты, ученые Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции, а также известные педагоги, заинтересованные в развитии образования в регионе. В своих выступлениях они использовали интерактивные технологии, благодаря которым участники мероприятия были вовлечены в процесс поиска совместных решений.

Сессии прошли по следующим тематическим направлениям: «Культура чтения – ренессанс читающих наций: вопросы интерпретаций, осмысления», «Эффективный межкультурный диалог в образовательной среде», «Расширение возможностей педагогов, исследования в действиях».

По мнению экспертов, многозначность понятия «культура» в осмыслении кросс-культурных коммуникаций, сближении культур имеет важное значение. К примеру, общение родителей с ребенком можно рассматривать как взаимодействие разных культур – взрослого и ребенка, начальника и подчиненного. То есть имеет место взаимодействие культур со своими особенностями и характеристиками. Поэтому человеку важно получить практику эффективных общений из разных культур.

В условиях глобализации прогресс любого государства зависит от новых поколений. И одним из условий, которое оно ставит перед образованием, является формирование личности, способной к межкультурному диалогу. Для многонациональных стран, где соприкасаются различные традиции, особенно важно научить молодое поколение взаимодействовать с другими культурами, относиться к ним с уважением, понимать их ценности и особенности, уметь предупреждать возможные конфликты. В современном мире проблема диалога культур получает все больше внимания со стороны мирового сообщества.

Организаторы мероприятия поставили цель – формирование взаимодействия культур ученого и педагога-новатора с педагогами разных образовательных уровней, чтобы коммуникации позволили выстроить эффективное сотрудничество для развития качества образовательного процесса. И эта цель была достигнута. Участники МЛШ получили практические навыки и инструменты инновационных методик и подходов, обогащающих образовательный процесс, обменялись опытом межкультурного диалога. Летняя школа для педагогов Евразии стала эффективной диалоговой площадкой для укрепления партнерских связей в благородном деле воспитания подрастающего поколения.

#культура #форум

