Право каждого на защиту

30 августа в Казахстане отметят значимую дату – 30-летие со дня принятия Основного закона страны, утвержденного на всенародном референдуме в августе 1995 года. Вот уже три десятилетия Конституция является символом утверж­дения и укреп­ления Республики Казахстан в качестве демократического, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Гарантированное Конституцией право каждого на судебную защиту своих прав и свобод реа­лизуется в судах, созданных и осуществляющих правосудие в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей РК». Главная роль в функ­ционировании эффективной и справедливой судебной системы принадлежит судьям, которые в силу своего статуса обязаны демонстрировать высокий профессионализм, обладать необходимыми деловыми и высокими морально-нравственными качествами.

Отбор таких судей, их привлечение в профессию, подготовка, повышение их квалификации осуществляются Высшим Судебным советом Республики Казахстан. Изначально созданный в качестве консультативно-­совещательного ­органа при Президенте, в настоящее время он является автономным государственным органом, отвечаю­щим за формирование независимого и высокопрофессионального судейского­ корпуса республики.

Это преобразование стало возможным благодаря последовательной институцио­нальной модернизации, подкрепленной конституционными и законодательными изменениями. Статьей 82 Конституции определены статус Высшего Судебного Совета, а также порядок избрания и назначения судей. Согласно данной статье, председатели и судьи местных и других судов назначаются на должности Президентом по рекомендации ВСС. Судьи Верховного суда РК избираются Сенатом по представлению Президента, основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета.

В 2022 году принята законодательная норма, предусматриваю­щая назначение председателя Высшего Судебного Совета Президентом республики с согласия Сената Парламента. Данная поправка направлена на укрепление демократических принципов государственного управления и повышение легитимности и прозрачнос­ти процесса назначения руководителя органа, который играет ключевую роль в формировании кадровой политики судебной системы.

К самостоятельному институту

Первый этап развития Высшего Судебного совета охватывает период с 1995 по 2007 год, когда совет имел статус консультативно-­совещательного органа при Президенте РК. С 2008 по 2015 год Высший Судебный совет являлся учреждением без образования юридического лица, в состав которого входили председатель и другие лица, назначаемые Главой государства. К полномочиям совета в тот период перешли все функции упраздненной Квалификационной коллегии юстиции, связанные с проведением квалификационного экзамена, отбором, освобождением судей и председателей судов первой инстанции.

Важным этапом совершенствования деятельности Высшего Судебного­ совета стал 2016 год, когда он приобрел статус самостоя­тельного и автономного органа с расширением его полномочий. К компетенции ВСС были отнесены функции по утверждению оценки судьи по итогам первого года работы, рассмотрению жалоб судей на решения Судебного жюри. Отбор председателей судов первой инстанции впервые стал осуществляться на конкурсной основе, а не по представлению Верховного суда, что стало шагом к профессионализации кадровых решений в судебной системе.

Период 2018 – 2021 годов отмечен качественными изменениями в подходе к формированию судейского корпуса. Была модернизирована система конкурс­ного отбора судей, усилены требования к сдаче квалификационного экзамена, внедрен новый формат «входа» в профессию судьи.

С 2019 года в ведение совета полностью переданы вопросы отбора в кадровый резерв судей, а также Судебное жюри с функ­циями по привлечению судей к дисциплинарной ответственнос­ти. В конкурсном порядке стали отбираться и председатели судебных коллегий областных судов.

Принятые в декабре 2021 года поправки позволили повысить участие гражданского общества в составе совета. Из его состава исключены министр юстиции и председатель Агентства по делам государственной службы, что позволило минимизировать влияние исполнительной власти на кадровые вопросы в судебной системе, повысить объективность и прозрачность работы.

В целях усиления независимос­ти в сис­теме сдержек и противовесов в конституционном порядке изменен механизм назначения председателя Высшего Судебного совета, который теперь назначается Президентом по согласованию с Сенатом Парламента.

Следующий знаковый этап развития ВСС приходится на период с 2022 года по настоящее время. В рамках исполнения поручения Главы государства законодательными поправками от 2023 года усилены роль и статус Высшего Судебного совета в качестве полноценного института с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней.

В целях усиления внутренней независимости судейского корпуса путем поэтапного ослабления влияния председателей судов на судей Высшему Судебному совету в законодательном порядке переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, отбора и продвижения судей по службе, формирования судейского кадрового резерва, дисциплинарной ответственнос­ти судей, продления предельного возраста, приос­тановления и прекращения полномочий дейст­вующих судей, внеконкурсного назначения судей и приостановления и прекращения отставки, дальнейшего пребывания в долж­ности судьи по достижении им пенсионного возраста.

В целях дальнейшего усиления независимости ВСС принимаются меры по формированию сбалансированного сос­тава совета с учетом международного опыта для обеспечения объективности отбора судей.

А судьи кто?

В рамках судебно-правовой реформы советом усовершенствованы процедуры отбора судейских кадров, основанные на четких и объективных критериях, исключающих субъективный подход.

«Вход» в профессию судьи начинается со сдачи квалификационного экзамена. На сегодня он состоит из пяти основных – компьютерное тестирование на знание законодательства, написание эссе, решение кейсовых задач, психологическое тестирование, собеседование – и одного дополнительного – прохождение полигра­фологического исследования – этапов.

Далее конкурсный отбор на вакантные судейские должности осуществляется Высшим Судебным советом с использованием широкого спектра HR-инструмен­тов и учетом мнений юридического сообщест­ва (цифровые и оценочные критерии), таких как оценка кандидатов специальной компьютерной программой по системе цифровых критериев, комплексная оценка претендентов постоянными членами совета по системе оценочных критериев (качество отправления правосудия, соблюдение судейской этики, мнение общественности, наличие жалоб), интервью с кандидатами по компетенциям.

Для привлечения в судебную систему высококвалифицированных кадров законодательством предусмотрена возможность назначения юристов, ранее не являвшихся судьями, на долж­ность судьи Верховного суда без конкурса по представлению Президента, а также назначение на должность судьи областного суда специалис­тов в отдельных отраслях права, не имеющих опыта судейской работы путем проведения для них отдельного конкурса.

С конца 2024 года оптимизированы все внутренние процессы совета, направленные на более качественный своевременный отбор судей и заполнение судейских вакансий. Квалификационный экзамен теперь проводится один раз в месяц вмес­то одного раза в квартал. Проведение психологического теста увеличилось с 3 до 10 раз в год. В итоге срок прохож­дения в целом всех этапов квалэкзамена сокращен с полутора лет до трех месяцев.

Одновременно усилены и требования к кандидатам путем введения дополнительных проверок по базам данных правоохранительных органов. В результате, если ранее тестирование успешно проходили около 50% кандидатов, то теперь – только 20%. Несмотря на обеспечение доступности усло­вий сдачи экзамена, результаты стали качественнее.

Также оптимизированы этапы конкурса, принято решение проводить до шести конкурсов в год вместо двух. Если раньше один конкурс длился до года, то теперь его продолжительность не превышает двух месяцев.

Таким образом, кадровые решения в судебной системе формируются на принципах меритократии, открытости, объективности и профессионализма. Именно эти принципы являются важными в вопросе дальнейшего укрепления конституционной законности в стране и укрепления доверия общества к суду.

Деятельность

Судебного жюри

В целях реализации принципа независимости судей, закрепленного Конституцией, Высшим Судебным советом приняты меры по законодательному и практическому укреплению внешней и внутренней независимости судов и судей. Здесь одним из действенных механизмов является деятельность Судебного жюри, которое в мае 2019 года с функ­циями по привлечению судей к дисциплинарной ответственности было отделено от Верховного суда и передано в ведение ВСС.

В соответствии с последними законодательными поправками состав Судебного жюри расширен с 9 до 15 человек. Сейчас в его состав входят четыре судьи Верховного суда, пять судей областных судов, четыре судьи районного уровня и два представителя юридической общественности. Данная мера способствует принятию более объективных решений с учетом мнения представителей разных судебных инстанций и юриди­ческого сообщества.

Решения Судебного жюри в случае несогласия с ними могут быть обжалованы судьей в совете. По результатам тщательного изучения доводов судьи совет вправе отменить решение Судебного жюри с прекращением дисциплинарного производства или направлением материалов на повторное рассмот­рение.

В реализацию рекомендаций Конституционного суда в июле 2024 года приняты законодательные поправки, предусматривающие требования по ознакомлению судьи со всеми материалами дисциплинарного дела до его направления в Судебное жюри, а также право судьи на привлечение представителей из числа адвокатов и юридических консультантов для участия в рассмот­рении дисциплинарного дела; закреплено понятие «грубое нарушение законности», а также необходимость указания такого факта в представлении, которое подписывается коллегиальным составом судей, рассмотревшим судебное дело.

Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности только за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов и совершение проступка, противоречащего судейской этике, а председатели судов и судебных коллегий – за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, прямо предусмот­ренных Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

В рамках исполнения поручения Главы государства о повышении ответственности судей за грубые нарушения законности при отправлении правосудия с 1 октября 2024 года введен в дейст­вие новый механизм проверки Судебным жюри всех фактов грубого нарушения законности, допускае­мых судьями при рассмот­рении дел. По новому механизму все материалы в отношении судей за грубое нарушение законности будут рассматриваться Судебным жюри на основании представлений вышестоящих судебных инстанций.

Правом инициирования дисциплинарного производства в отношении судей обладают непосредственно судебные органы. Принятые меры позволили усилить процессуальные гарантии независимости судей с одновременным усилением их ответственности.

Высокие стандарты профессии

С июля 2024 года Академия правосудия передана из Верховного суда в ведение Высшего Судебного совета, что стало импульсом к комплексной реформе судебного образования. Академия правосудия – единственное в стране специализированное учебное заведение, подготавливающее профессиональные кадры для судебной системы Республики Казахстан.

В целях совершенствования системы подготовки судей председателем Высшего Судебного совета утверждена Концепция развития Академии правосудия на 2025–2027 годы, предусматривающая реализацию ряда значимых образовательных и научных инициатив, направленных на повышение качества подготовки будущих судей и развитие правовой науки. В рамках ее реализации открыта двухгодичная научно-педагогическая магистратура, ориентированная на подготовку специалистов, способных совмещать правоприменительную деятельность с научно-исследовательской и преподавательской работой.

Введен курс референдиата – специализированная программа, призванная обеспечить методическую поддержку кандидатам при подготовке к сдаче квалификационного экзамена на долж­ность судьи. Впервые с момента основания Академией правосудия получена лицензия на открытие докторантуры.

Знаковым событием является получение академией правосудия международной аккредитации в качестве субъекта научной дея­тельности. Это признание не только укрепляет международный авторитет академии, но и соз­дает условия для расширения образовательного потенциала, участия в международных исследовательских инициативах, тем самым способствуя развитию научной базы судебной системы Казахстана.

Не менее важным достижением стало включение журнала «Вестник Академии правосудия» в перечень научных изданий, рекомендованных Министерством науки и высшего образования, что подтверждает соответствие издания высоким стандартам научной публикационной дея­тельности и его значимость в профессиональной среде.

Таким образом, ключевыми мерами институциональных реформ, проводимых Высшим Судебным советом в последние годы, являются установление высоких стандартов судейской профессии, совершенствование процедур отбора и продвижения судей путем внедрения многоступенчатой системы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, повышение прозрачности конкурсных процедур, усиление гарантий судей и их ответственности, вовлечение в работу совета представителей юридического и гражданского общества, что способствует укреплению доверия к судебной системе.