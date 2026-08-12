Сегодня празднуется день Каспийского моря

В этот день 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская Конвенция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Дня Каспия в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» проводится Международная волонтёрская неделя «Caspian Sea Action Week 2026». В мероприятиях недели приняли участие делегации прикаспийских государств – Азербайджана, Российской Федерации, Ирана и Туркменистана, а также представители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, волонтёры, экологические активисты, эксперты и представители молодёжи.

6 августа состоялась торжественная церемония открытия Международной волонтёрской недели.

6–7 августа прошли международный семинар и круглый стол, посвященные современным технологиям экологического мониторинга и проводимым прикаспийскими странами научным исследованиям.

Мероприятия объединили представителей прикаспийских стран, экспертов, ученых и общественности для обмена опытом и укрепления научного сотрудничества в целях сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря.

В последующие дни была реализована насыщенная экологическая и образовательная программа. В рамках фасилитационной сессии «Один Каспий – одно будущее» и «Caspian Team Building» участники обсудили общие цели и подходы к сохранению Каспия, обменялись опытом и укрепили взаимодействие между волонтёрскими сообществами разных стран.

Одним из ключевых мероприятий стал международный экологический марафон «Caspian Clean Challenge», прошедший 8 августа в Актау с участием вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансура Ошурбаева. Волонтёры провели масштабную уборку побережья в формате плоггинга, осуществили сбор и сортировку отходов, а также ознакомились с экологическими инициативами и зелёными технологиями. В этот же день была открыта «Аллея дружбы волонтёров Каспийского региона», где высадили более 80 деревьев и заложили «Капсулу времени» с посланиями будущим поколениям.

9 августа в урочище Бозжыра состоялась акция «Bozzhyra Clean Up». Участники ознакомились с уникальными природными ландшафтами Мангистау и провели экологический субботник, направленный на сохранение чистоты природной территории.

Особое внимание в рамках недели было уделено поиску современных решений экологических проблем. 10–11 августа состоялся международный хакатон «Caspian Innovation Lab», участники которого разработали и представили экспертам проекты, направленные на сохранение экосистемы Каспийского региона. Кроме того, был организован открытый микрофон в формате TED, ставший площадкой для обмена опытом между эковолонтёрами и экспертами и обсуждения актуальных экологических вопросов.

Завершающим мероприятием недели 12 августа стал международный саммит волонтёров «Caspian Talks», объединивший представителей волонтёрского движения и экспертного сообщества. В рамках саммита состоялись награждение победителей международного хакатона и панельная сессия по обмену опытом и обсуждению актуальных экологических вызовов. Неделя завершилась торжественной церемонией закрытия.

Таким образом, «Caspian Sea Action Week 2026» стала международной площадкой, объединившей экологические акции, волонтёрские инициативы, экспертный диалог и молодёжное сотрудничество. Проведённые мероприятия способствовали привлечению внимания к вопросам сохранения Каспийского моря, развитию экологической культуры и укреплению взаимодействия между представителями стран региона в сфере охраны окружающей среды.