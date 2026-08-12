Сегодня празднуется день Каспийского моря

Экология,Природа

В этот день 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская Конвенция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Дня Каспия в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» проводится Международная волонтёрская неделя «Caspian Sea Action Week 2026». В мероприятиях недели приняли участие делегации прикаспийских государств – Азербайджана, Российской Федерации, Ирана и Туркменистана, а также представители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, волонтёры, экологические активисты, эксперты и представители молодёжи.

6 августа состоялась торжественная церемония открытия Международной волонтёрской недели.

6–7 августа прошли международный семинар и круглый стол, посвященные современным технологиям экологического мониторинга и проводимым прикаспийскими странами научным исследованиям.

Мероприятия объединили представителей прикаспийских стран, экспертов, ученых и общественности для обмена опытом и укрепления научного сотрудничества в целях сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря.

В последующие дни была реализована насыщенная экологическая и образовательная программа. В рамках фасилитационной сессии «Один Каспий – одно будущее» и «Caspian Team Building» участники обсудили общие цели и подходы к сохранению Каспия, обменялись опытом и укрепили взаимодействие между волонтёрскими сообществами разных стран.

Одним из ключевых мероприятий стал международный экологический марафон «Caspian Clean Challenge», прошедший 8 августа в Актау с участием вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансура Ошурбаева. Волонтёры провели масштабную уборку побережья в формате плоггинга, осуществили сбор и сортировку отходов, а также ознакомились с экологическими инициативами и зелёными технологиями. В этот же день была открыта «Аллея дружбы волонтёров Каспийского региона», где высадили более 80 деревьев и заложили «Капсулу времени» с посланиями будущим поколениям.

9 августа в урочище Бозжыра состоялась акция «Bozzhyra Clean Up». Участники ознакомились с уникальными природными ландшафтами Мангистау и провели экологический субботник, направленный на сохранение чистоты природной территории.

Особое внимание в рамках недели было уделено поиску современных решений экологических проблем. 10–11 августа состоялся международный хакатон «Caspian Innovation Lab», участники которого разработали и представили экспертам проекты, направленные на сохранение экосистемы Каспийского региона. Кроме того, был организован открытый микрофон в формате TED, ставший площадкой для обмена опытом между эковолонтёрами и экспертами и обсуждения актуальных экологических вопросов.

Завершающим мероприятием недели 12 августа стал международный саммит волонтёров «Caspian Talks», объединивший представителей волонтёрского движения и экспертного сообщества. В рамках саммита состоялись награждение победителей международного хакатона и панельная сессия по обмену опытом и обсуждению актуальных экологических вызовов. Неделя завершилась торжественной церемонией закрытия.

Таким образом, «Caspian Sea Action Week 2026» стала международной площадкой, объединившей экологические акции, волонтёрские инициативы, экспертный диалог и молодёжное сотрудничество. Проведённые мероприятия способствовали привлечению внимания к вопросам сохранения Каспийского моря, развитию экологической культуры и укреплению взаимодействия между представителями стран региона в сфере охраны окружающей среды.

#экология #Каспий #море #природа

Популярное

Все
В соответствии с требованиями законодательства
Что ты можешь сделать для своей страны?
Векторы роста ПНХЗ
Обсуждены перспективы сотрудничества
Диалог с классиком
На бумаге хорошо. А на деле?..
Фронтовика Макара Харина поздравили со 100-летием
Более 453 млн просмотров
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Рекорды в Ташкенте
Не ждать, пока перерастет
Магия Хан-Тенгри
Мир Абая глазами детей
Обеспечить создание равных возможностей
Новые подходы и идеи
Трансформация – закономерная реакция
Глава Минкультуры обратилась к казахстанской молодежи
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Молодежная политика Казахстана: от возможностей – к результатам
Сегодня празднуется день Каспийского моря
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Челлендж в Вооруженных силах
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Первенство планеты – на Капшагае
Национальный поэт мирового масштаба
Подсолнухи, фото и... штраф
Крепким должен быть крепеж
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Доверяй, но проверяй
«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Разумная привычка, а не просто тренд
Фиджитал-сенсация от Wilders
Укрепляют стены древнего города
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлодарской области
За счет возвращенных активов
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

День Каспийского моря: Казахстан усиливает меры по сохранен…
«Выбор в пользу природы» – в Минэкологии высказались по пов…
Caspian Clean Challenge объединил волонтеров восьми стран в…
Дополнительный источник энергии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]