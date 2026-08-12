День Каспийского моря: Казахстан усиливает меры по сохранению уникальной экосистемы

Ежегодно 12 августа прикаспийские государства отмечают Международный день Каспийского моря – дату, связанную со вступлением в силу Тегеранской конвенции, которая заложила основу для совместной защиты морской среды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан совместно с другими странами Каспийского региона продолжает работу над Межгосударственной программой, призванной объединить усилия по адаптации к происходящим изменениям и сохранению природного богатства Каспия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Работа по сохранению Каспия охватывает сразу несколько направлений: взаимодействие прикаспийских стран, системные научные исследования, укрепление материально-технической базы, экологические инициативы и вовлечение общественности. Такой комплексный подход позволяет объединить потенциал прикаспийских стран и последовательно формировать решения, направленные на сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря для будущих поколений.

Состояние Каспийского моря находится в центре постоянного внимания прикаспийских государств. Происходящие в акватории и прибрежной зоне изменения последовательно изучаются на научной основе, а страны региона объединяют усилия для выработки согласованных мер по адаптации и сохранению уникальной экосистемы моря.

Одним из практических механизмов совместной работы станет План действий прикаспийских государств, который в настоящее время находится на стадии обсуждения. Документ предусматривает комплекс мер по адаптации к происходящим изменениям и сохранению экосистемы Каспийского моря. Такой формат позволяет объединить усилия стран региона, развивать обмен научными данными и формировать согласованные подходы к изучению и сохранению Каспия.

Параллельно Казахстан формирует собственную научную базу для комплексного изучения процессов в национальном секторе моря. С этой целью в сентябре прошлого года начал работу Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. В рамках исполнения поручений Президента по комплексному изучению и сохранению Каспия Правительство выделило из резерва 1,1 млрд теңге на закупку оборудования для морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Новая материальная база позволяет проводить комплексные исследования непосредственно в акватории моря и системно отслеживать гидрометеорологические и биологические параметры среды.

В прошлом году Институтом была разработана программа научно-исследовательских работ, которая предусматривает проведение 2-х морских экспедиций с охватом 21 станции на акватории и регулярный наземный мониторинг в 22 прибрежных точках. На основе этой программы в текущем году ведутся наблюдения на акватории по 50 параметрам (включая метеорологические, гидрологические, гидрохимические, биологические показатели и оценку состояния донных отложений), а в прибрежной зоне – по 26 параметрам инструментального и визуального контроля.

Одновременно расширяется международное научное сотрудничество. Казахский НИИ Каспийского моря вошел в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, что создает дополнительные возможности для обмена данными, опытом и результатами исследований.

Еще одним направлением стала международная экологическая и волонтерская кооперация. В преддверии Международного дня Каспийского моря в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» проходит Международная волонтерская неделя «Caspian Sea Action Week 2026». Она объединила делегации прикаспийских государств – Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана, а также представителей Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В мероприятиях принимают участие ученые, эксперты, экологические активисты, представители молодежи и волонтерских организаций. Программа сочетает научный диалог, практические экологические акции и поиск современных решений для сохранения Каспия. Так, 6-7 августа в Актау состоялись международный семинар и круглый стол, посвященные современным технологиям экологического мониторинга и научным исследованиям Каспийского моря. Представители стран региона обменялись опытом и обсудили возможности дальнейшего взаимодействия ученых и экспертов.

Продолжением программы стал экологический марафон «Caspian Clean Challenge». Волонтеры провели уборку побережья, сбор и сортировку отходов, а также познакомились с экологическими инициативами и зелеными технологиями. Была заложена «Аллея дружбы волонтеров Каспийского региона», где высадили более 80 деревьев и разместили «Капсулу времени» с посланиями будущим поколениям. Экологическая акция продолжилась в урочище Бозжыра. Участники «Bozzhyra Clean Up» провели уборку территории и познакомились с уникальными природными ландшафтами Мангистау.

Технологическим решениям для сохранения Каспия посвящен международный хакатон Caspian Innovation Lab. Его участники разрабатывают экологические проекты, лучшие из которых будут представлены в рамках итоговых мероприятий недели.

Завершит Международную волонтерскую неделю 12 августа саммит Caspian Talks, объединяющий представителей волонтерского движения и экспертного сообщества. В его рамках будут подведены итоги хакатона и обсуждены дальнейшие направления совместной работы.