Форум акимов прошел в Акмолинской области

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Раушан Утеулина

Более 250 акимов всех уровней, руководители местных исполнительных органов собрались в Кокшетау

фото из архива "КП"

Участники форума говорили о насущном: формировании четвертого уровня бюджета, благоустройстве населенных пунктов, жилищно-коммунальном хозяйстве, о мерах поддержки государством бизнеса, в том числе в сфере АПК, нововведениях в сфере государст­венной службы.

В работе форума приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, советник Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

В пленарной части заседания аким области Марат Ахметжанов акцентировал внимание на самостоятельности и независимости бюджета. К слову, с прошлого года в бюджеты районов и городов передана часть корпоративного подоходного налога от субъектов малого и среднего бизнеса. В результате самодостаточными стали Атбасарский, Аршалынский, Бурабайский, Буландынский, Зерендинский, Целиноградский районы, а также города Степногорск, Кокшетау. Рассматривается вопрос дальнейшей передачи налогов в местные бюджеты.

Необходимо принимать меры по расширению налогооблагае­мой базы. У сельских акимов повышение доходности может быть достигнуто только за счет правильной и полной собираемости налоговых и неналоговых платежей, отметил аким области.

Обращено внимание на внешний облик, благоустройство сельских населенных пунктов области, многие из которых в этом плане, к сожалению, оставляют желать лучшего.

– Глава государства отметил важность этого вопроса на национальном курултае «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» в Атырау. Однако, несмотря на проделанную работу, ежегодно образуются новые несанкцио­нированные свалки. Следует привлекать нарушителей к административным наказаниям, полномочия на законном уровне у акимов имеются, – сказал Марат Ахметжанов.

Назрела необходимость полностью пересмотреть подходы к работе. Устоявшиеся годами способы и методы уже устарели.

– Задачи, которые мы прописываем на бумаге, должны реализовываться на практике, чтобы люди чувствовали и видели, как улучшается их жизнь. А это прежде всего тепло в домах, свет, хорошие дороги, качественная вода. Об этом говорит и Глава государства. Каждый руководитель должен ориентироваться в первую очередь на человека, используя человекоцентричный подход, – сказал глава региона.

Эксперты и специалисты рассказали акимам об основных механизмах использования гос­программ и фининститутов, цель которых – повышение доходов населения и развитие массового предпринимательства. В частности, большое внимание уделили программе повышения доходов сельчан «Ауыл аманаты».

Судя по всему, этой государственной программой на селе по-настоящему интересуются. По словам акима сельского округа из Астраханского района Елены Лысенко, ознакомившись с условиями, взвесив все «за» и «против», акимат предлагает сельчанам не просто кредиты, а объединение в кластеры, чтобы самим производить востребованную продукцию.

– К примеру, у нас есть откормочная площадка – значит нам нужно думать о переработке мяса, есть теплица – значит следующий этап – консервация овощей, ягод с дальнейшей поставкой на рынки области и столицы. Разговариваем с людьми, рассказываем о пользе «Ауыл аманаты», видим интерес в глазах сельчан, они в свою очередь высказывают много идей. Так что будем работать над стимулированием кооперации личных подсобных хозяйств, – сказала сельский аким.

Заинтересовала программа и Алтынбека Сулейменова, руководителя крестьянского хозяйства «Сулейменов» – племенного репродуктора области по овцеводству, имеющего 10 тыс. голов овец эдильбаевской породы. В частности, предприниматель видит перспективы кооперативного сотрудничества: люди берут у него овец, ухаживают за ними определенное время, по истечении срока договора оставляют себе 50% полученного приплода. Взаимовыгодное сотрудничество налицо.

Во второй части форума состоялась секционная работа по основным направлениям деятельности акимов.

#Акмолинская область #Кокшетау #форум акимов

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