Форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии» проходит в Алматы

Мероприятие организовано в рамках регионального проекта ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ в целях предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультинформ

Фото: МКИ РК

Участие принимают представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также эксперты ООН из Японии и Швейцарии.

Форум направлен на обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов молодежной политики, а также предоставление информации о текущем состоянии и приоритетах в области прав и потребностей молодежи. В ходе работы будут определены основные приоритеты для регионального сотрудничества.

В рамках Форума предусмотрены выступления представителей государственных органов, подведомственных организаций, неправительственных организаций, духовенства и структур, занимающихся вопросами развития молодежи и ее занятости в странах Центральной Азии.