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Футбол начинается со двора
Максут Иржанов

Главная цель мероприятия – выявление талантливой молодежи, стимулирование подростков к занятию спортом и пропаганда здорового образа жизни. Турнир стартовал 19 июня в 4 районах столицы. Он проходил при поддержке акимата и управления физичес­кой культуры и спорта города Нур-Султана.

За 3 месяца было проведено 40 отборочных игр, которые прошли на 40 футбольных полях столицы и окраин города. Всего в игре приняли участие 135 команд, в их составах по 10 игроков в возрасте от 10 до 12 лет. По завершении каждого районного соревнования победители и призеры награждались дипломами, памятными подарками и сертификатами на участие в финальной части соревнований.

В главном финале приняли участие 8 лучших команд. В результате упорных поединков Кубок «Aula ligasy» выиграли юные футболисты из команды «Baikonur team», представлявшей столичный район с одноименным названием – Байконурский. Второе и третье места заняли команды «Жағалау» и «Сенiм» из Есильского райо­на. Победители и призеры турнира были награждены соответствую­щими кубками, дипломами и специальными сертификатами от спонсора. Лучшим игроком турнира был признан Нурали Садыков, лучшим нападающим – Назар Сатиулы, лучшим защитником – Бекзат Абен, а лучшим вратарем – Нурсултан Султангазы.

На торжественной церемонии награждения всех участников поздравили с завершением продолжительного турнира замес­титель акима Нур-Султана Асхат Оралов и руководитель городского управления физичес­кой культуры и спорта Самат Ергалиев. Они пожелали юным футболистам новых успехов и побед на следующих турнирах «Aula ligasy», которые теперь станут традиционными.

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