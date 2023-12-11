Футбольная дипломатия

В крупнейшем городе Казахстана по инициативе Представительства Министерства иностранных дел РК в Алматы состоялся дипломатический турнир по мини-футболу, приуроченный к Дню Независимости нашей страны. Соревнования прошли на арене футзального клуба «Кайрат».

Участие в турнире приняли команды, представляющие генеральные консульства стран Европейского союза (Франция, Венгрия), Азербайджан, Китай, Южную Корею, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, США, Узбекистан, ООН и Дипломатический клуб Алматы. С приветственной речью к дипломатам-футболистам обратились руководитель Представительства Министерства иностранных дел РК Бакытжан Булегенов, а также руководители иностранных дипломатических представительств.

Поболеть за свои команды пришли сотрудники и члены семей дипломатических миссий, и им было за чем понаблюдать. В ходе жаркой борьбы за призовые места игроки показали прекрасную командную сплоченность, профессионализм и бойцовский дух. В завершение футбольного турнира всем командам были вручены призы, памятные кубки и грамоты.