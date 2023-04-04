Гани Бейсембаев назначен главой Минпросвещения Казахстана

Гани Бейсембаев назначен министром просвещения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Указом главы государства от 4 апреля 2023 года за №185 Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан.
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.
Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.
В 1989-1995 годы трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №14 Талгарского района Алматинской области.
В 1995-1997 годы работал в должности директора средней школы
№12 Илийского района Алматинской области.
С 1997 по 2000 год являлся ученым секретарем, советником Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина.
В 2000 году руководил отделом образования города Капшагая Алматинской области.
С 2001 по 2006 год работал директором ТОО «Международный центр дополнительного образования».
В 2006-2020 годы занимал должность генерального директора Международного центра образования «EDTECN».
В 2020 году назначен директором Республиканского научно-практического центра «Учебник» Министерства образования и науки.
В 2020-2022 годы занимал должность президента Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.
С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан.
С августа 2022 года – вице-министр просвещения РК.
С января 2023 года – министр просвещения Республики Казахстан.