​Гармоничная педагогика

Организаторами мероприятия выступили республиканская ассоциация «Асыл бала», Академия ментальной арифметики «UCMAS-Казахстан», Казахстанская ассоциация частных дошкольных учреждений. Поддержали казахстанских педагогов и ученых их российские коллеги.

Программа конференции включала в себя пленарное заседание и мастер-классы, на которых представители Московского городского и Белорусского государственного педагогических университетов продемонстрировали современные подходы к интеллектуальному развитию малышей и школьников.

Участники встречи обсудили вопросы интеграции интеллектуального и физического развития детей посредством подвижных игр и, безусловно, непрерывного профессионального и личностного совершенствования педагога. Отдельное внимание было уделено вопросам менеджмента в сфере образования, укрепления международного сотрудничества, государственно-частного партнерства.

– Сегодня мы все работаем для достижения единой цели – реализации грандиозного проекта Главы государства «Интеллектуальная нация-2020». Эта идея подразумевает в первую очередь развитие человека как гармоничной личности с первых лет жизни, – отметил вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев. – Огромную помощь государству при этом оказывают наши партнеры – неправительственные организации, объединенные под эгидой ассоциации «Асыл бала».