Названы первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

На втором этапе соревнований отличились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны 

Фото: НОК

В первый соревновательный день определились победители и призеры в пяти весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК  

Мужчины 

-58 кг

1.Азрет Дуйсенбек (Туркестанская область) 

2.Байдибек Базарбай (Туркестанская область)

3.Ерасыл Нурахан (Туркестанская область)

3.Бегзод Кадиркулов (Шымкент)

-87 кг

1.Бейбарыс Каблан (Алматинская область)

2.Жандос Орынбек (Кызылординская область)

3.Бауыржан Касенов (Алматинская область) 

3.Ислам Бакытжан (Карагандинская область)

Женщины

-49 кг

1.Ботагоз Капанова (Кызылординская область)

2.Айдана Кумартаева (Алматы)

3.Ярина Пуганцова (Алматы)

3.Нурай Бауыржанова (Атырауская область)

-67 кг

1.Нурай Хусаинова (Атырауская область)

2.Аяжан Сапархан (Астана)

3.Бексулу Кольбаева (Актюбинская область)

3.Асем Мухаметкулова (Шымкент)

-73 кг

1.Назым Махмутова (Туркестанская область)

2.Евгения Каимова (Астана) 

3.Аксауле Еркасымова (Актюбинская область)

3.Меруерт Ткебаева (Актюбинская область)

#Алматы #победители #таеквондо #Кубок Казахстана

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