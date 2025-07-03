На втором этапе соревнований отличились сильнейшие спортсмены из разных регионов страны
В первый соревновательный день определились победители и призеры в пяти весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Мужчины
-58 кг
1.Азрет Дуйсенбек (Туркестанская область)
2.Байдибек Базарбай (Туркестанская область)
3.Ерасыл Нурахан (Туркестанская область)
3.Бегзод Кадиркулов (Шымкент)
-87 кг
1.Бейбарыс Каблан (Алматинская область)
2.Жандос Орынбек (Кызылординская область)
3.Бауыржан Касенов (Алматинская область)
3.Ислам Бакытжан (Карагандинская область)
Женщины
-49 кг
1.Ботагоз Капанова (Кызылординская область)
2.Айдана Кумартаева (Алматы)
3.Ярина Пуганцова (Алматы)
3.Нурай Бауыржанова (Атырауская область)
-67 кг
1.Нурай Хусаинова (Атырауская область)
2.Аяжан Сапархан (Астана)
3.Бексулу Кольбаева (Актюбинская область)
3.Асем Мухаметкулова (Шымкент)
-73 кг
1.Назым Махмутова (Туркестанская область)
2.Евгения Каимова (Астана)
3.Аксауле Еркасымова (Актюбинская область)
3.Меруерт Ткебаева (Актюбинская область)