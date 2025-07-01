Токаев поблагодарил главу Антикора за работу

Президент
143

Об этом сообщил советник Президента - пресс-секретарь Руслан Желдибай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления. Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) этим указом была реорганизована путем присоединения к Комитету национальной безопасности.

#президент #благодарность #Антикор

Популярное

Все
Распоряжение Главы государства о назначении
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Прощай, Владимир Иванович!
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
Мир, который принимает тебя
Путешествие в закулисье
Территория впечатлений
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Рейды против загрязнения города
Рыбаки приветствуют путешественников
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Библиотеки нового поколения
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
В объективе камеры – глубинка
Интерпретировать, объяснять, расставлять акценты
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

Глава государства принял Генсека ШОС Нурлана Ермекбаева
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Конго с Днем незав…
Администрация Президента проанализировала работу правоохран…
Токаев подписал закон о территориальной обороне Республики …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]