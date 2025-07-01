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Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления. Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) этим указом была реорганизована путем присоединения к Комитету национальной безопасности.