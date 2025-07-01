Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился со спортсменами и главным тренером национальной сборной, показавшими высокие результаты на втором этапе Кубка Азии по стрельбе из лука, который прошел в Сингапуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Министр отметил, что казахстанские спортсмены достойно представили страну на престижном турнире и подчеркнул, что этот успех является историческим достижением для отечественной школы стрельбы из лука.

«Благодаря вашим ярким победам и всесторонней поддержке государства интерес к стрельбе из лука в стране неуклонно растёт. На сегодняшний день этим видом спорта в Казахстане занимаются около 7 000 человек. Результат, показанный на Кубке Азии, - беспрецедентное достижение. Ранее наши лучники не добивались подобных успехов. Это плод совместного труда спортсменов и тренеров. Уверен, что этот успех придаст дополнительный импульс популяризации стрельбы из лука в нашей стране», - сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр туризма и спорта наградил грамотами «Құрмет» отличившихся на континентальном турнире Адель Жексенбинову, Викторию Лян, Дильмухамета Мусу, Бунеда Мирзаметова, Андрея Тютюна и Роксану Юнусову. Главному тренеру национальной сборной Бауыржану Жолдыбаеву была вручена благодарственная грамота.

Отметим, что на втором этапе Кубка Азии, проходившем в Сингапуре с 15 по 20 июня, сборная Казахстана завоевала золотые медали в мужском командном зачете и в смешанных парах. Женская команда завоевала бронзу в командных соревнованиях.