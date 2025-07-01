Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

В текущем году из республиканского бюджета и специального фонда выделено 183 млрд тенге на реализацию 442 проектов по водоснабжению,

В рамках программы ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется реконструкция и расширение водопроводных сетей. В крупных городах идут работы или уже завершены проекты по модернизации водоочистных сооружений.

В частности, реконструированы и расширены существующие сети протяженностью более 8,5 тыс. км.

Решены вопросы качества и дефицита питьевой воды в ряде крупных городов путем строительства и модернизации водоочистных сооружений. В Астане построена насосно-фильтровальная станция и реконструирован магистральный водовод на сумму 118 млрд тенге. В Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 млрд тенге, в Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений.

Что же касается сельского водоснабжения, то из 6 148 сел 5 679 сел имеют доступ к услугам водоснабжения, причем 4 420 сельских населенных пунктов подключены к централизованным системам, а в 999 селах установлены комплексные блок-модули.

В 260 малонаселенных пунктах водоснабжение осуществляется за счет использования колодцев и скважин, а также в отдаленных селах – посредством подвоза воды.

На сегодня, как проинформировал министр, идут работы по оставшимся 469 селам. За счет республиканского бюджета и средств специального государственного фонда 245 сел будут подключены к централизованным системам водоснабжения; а в оставшихся 224 селах будут установлены комплексные блок-модули за счет местного бюджета.