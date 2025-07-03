ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%

Европа
63
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Еврокомиссия намерена к 2040 году сократить выбросы парниковых газов в Европе на 90 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. План также содержит положения о гибкости по учету сокращения выбросов в третьих странах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: из открытых источников

Сократить выбросы парниковых газов (СО2) в Европе к 2040 году на 90 процентов по сравнению с уровнем 1990 года - такую новую обязательную промежуточную цель обнародовала в среду, 2 июля, в Брюсселе Европейская комиссия (ЕК).

«Поскольку европейские граждане все больше ощущают на себе последствия изменения климата, они ожидают от Европы действий», - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Согласно регламенту, еще должны одобрить Европарламент и государства-участники ЕС.

ЕК намерена достичь новой цели, прежде всего, путем сокращения выбросов двуокиси углерода внутри стран Евросоюза. Однако, как уточняет агентство epd, под давлением правительств некоторых их них, в частности Германии, предложение содержит положения, обеспечивающие большую гибкость. Так, с 2036 года страны ЕС смогут в ограниченном объеме зачислять в свой климатический баланс проекты защиты климата в третьих странах - до 3 процентов от выбросов 1990 года. Речь идет о так называемых «углеродных кредитах», то есть финансировании сокращения или удаления выбросов СО2 в странах, не входящих в состав ЕС.

Сократить выбросы парниковых газов должны в первую очередь предприятия промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Предложение также предусматривает расширение использования возобновляемых источников энергии и продвижение технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Это делается, чтобы предотвратить попадание CO2 в атмосферу и замедлить глобальное потепление. Удаление CO2 внутри ЕС, например, с помощью более интенсивных лесопосадок и внедрения новых технологий, тоже должно способствовать достижению новой климатической цели, отметили в ЕК.

Между тем планы Еврокомиссии вызвали и критику. Некоторые политики считают показатель в 90 процентов слишком высоким, другие опасаются лазеек в международных расчетах, отмечает epd.

«Включение международных климатических кредитов представляет собой трудно рассчитываемый риск», - заявил депутат Европарламента от немецкой СДПГ Тимо Вёлькен (Tiemo Wölken), который сослался на случаи мошенничества с якобы экологически чистым биотопливом из фиктивных заводов в Китае.

Евродепутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Михаэль Блосс (Michael Bloss) также предостерег от махинаций с цифрами:

«ЕК хочет компенсировать 145 млн тонн CO2 с помощью этого сомнительного инструмента, но это соответствует совокупным выбросам Швеции, Финляндии и Дании», - заявил депутат.

В свою очередь евродепутаты от ХДС защищали меры по повышению гибкости, пишет epd.

«Те, кто борется с гибкостью, вносят свой вклад в то, что климатическая цель на 2040 год вообще не будет достигнута, поскольку сопротивление других государств-членов против 90-процентного сокращения выбросов в целом очень сильное», - заявил член Европарламента Петер Лизе (Peter Liese), которого поддержал коллега по фракции Кристиан Элер (Christian Ehler).

Как заявил 6 февраля 2024 года комиссар ЕС по климатическим действиям Вопке Хукстра на презентации в Страсбурге, еще тогда озвучивший те же промежуточные цели, цель климатической политики - начало диалога, а не решение, и рекомендация комиссии на тот момент не являлась юридически обязательной.

В 2021 году ЕС законодательно закрепил цель сделать европейскую экономику и общество климатически нейтральными к 2050 году. Закон ЕС о климате также установил первую промежуточную цель - сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Законодательный пакет "Fit for 55" призван обеспечить достижение этого показателя.

Сокращение выбросов на 90 процентов к 2040 году соответствует обязательствам ЕС по Парижскому климатическому соглашению и рекомендациям Научно-консультативного совета ЕС по изменению климата, который в июне 2023 года рекомендовал ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90-95 процентов к 2040 году. Парижское климатическое соглашение 2015 года направлено на ограничение глобального потепления порогом в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

Ранее сообщалось, что аномальная жара пришла в Европу, а в Бельгии закрыли популярный туристический объект. 

 

#Европа #климат #ЕК

Популярное

Все
Астана ждет Comic Con
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
Возможности ИИ усугубляют риски
Вместе с водой уходит жизнь
Стирая границы и стереотипы
В Талдыкоргане установили музыкальный рекорд
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Выявлены нарушения по нацпроекту «Келешек мектептері»
Форсайт Академии наук
Боевые задачи в мирных условиях
Его благословил сам Кенен Азербаев
В Семее состоялся инвестиционный форум
Сократилась задолженность медорганизаций
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Внедряются стандарты Smart City
Молодежь против наркотиков
Дрон летает... под землей
Какая она – промышленность будущего?
В республике появится сеть региональных травматологических центров
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Реформу надо завершить
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

В Бельгии закрыли популярный среди туристов «Атомиум»
Рекордная жара установилась в Европе
Миллиардер Джефф Безос женится в Италии
Более 75 тысяч разрядов молний зафиксировали во Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]