Еврокомиссия намерена к 2040 году сократить выбросы парниковых газов в Европе на 90 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. План также содержит положения о гибкости по учету сокращения выбросов в третьих странах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Сократить выбросы парниковых газов (СО2) в Европе к 2040 году на 90 процентов по сравнению с уровнем 1990 года - такую новую обязательную промежуточную цель обнародовала в среду, 2 июля, в Брюсселе Европейская комиссия (ЕК).

«Поскольку европейские граждане все больше ощущают на себе последствия изменения климата, они ожидают от Европы действий», - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Согласно регламенту, еще должны одобрить Европарламент и государства-участники ЕС.

ЕК намерена достичь новой цели, прежде всего, путем сокращения выбросов двуокиси углерода внутри стран Евросоюза. Однако, как уточняет агентство epd, под давлением правительств некоторых их них, в частности Германии, предложение содержит положения, обеспечивающие большую гибкость. Так, с 2036 года страны ЕС смогут в ограниченном объеме зачислять в свой климатический баланс проекты защиты климата в третьих странах - до 3 процентов от выбросов 1990 года. Речь идет о так называемых «углеродных кредитах», то есть финансировании сокращения или удаления выбросов СО2 в странах, не входящих в состав ЕС.

Сократить выбросы парниковых газов должны в первую очередь предприятия промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Предложение также предусматривает расширение использования возобновляемых источников энергии и продвижение технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Это делается, чтобы предотвратить попадание CO2 в атмосферу и замедлить глобальное потепление. Удаление CO2 внутри ЕС, например, с помощью более интенсивных лесопосадок и внедрения новых технологий, тоже должно способствовать достижению новой климатической цели, отметили в ЕК.

Между тем планы Еврокомиссии вызвали и критику. Некоторые политики считают показатель в 90 процентов слишком высоким, другие опасаются лазеек в международных расчетах, отмечает epd.

«Включение международных климатических кредитов представляет собой трудно рассчитываемый риск», - заявил депутат Европарламента от немецкой СДПГ Тимо Вёлькен (Tiemo Wölken), который сослался на случаи мошенничества с якобы экологически чистым биотопливом из фиктивных заводов в Китае.

Евродепутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Михаэль Блосс (Michael Bloss) также предостерег от махинаций с цифрами:

«ЕК хочет компенсировать 145 млн тонн CO2 с помощью этого сомнительного инструмента, но это соответствует совокупным выбросам Швеции, Финляндии и Дании», - заявил депутат.

В свою очередь евродепутаты от ХДС защищали меры по повышению гибкости, пишет epd.

«Те, кто борется с гибкостью, вносят свой вклад в то, что климатическая цель на 2040 год вообще не будет достигнута, поскольку сопротивление других государств-членов против 90-процентного сокращения выбросов в целом очень сильное», - заявил член Европарламента Петер Лизе (Peter Liese), которого поддержал коллега по фракции Кристиан Элер (Christian Ehler).

Как заявил 6 февраля 2024 года комиссар ЕС по климатическим действиям Вопке Хукстра на презентации в Страсбурге, еще тогда озвучивший те же промежуточные цели, цель климатической политики - начало диалога, а не решение, и рекомендация комиссии на тот момент не являлась юридически обязательной.

В 2021 году ЕС законодательно закрепил цель сделать европейскую экономику и общество климатически нейтральными к 2050 году. Закон ЕС о климате также установил первую промежуточную цель - сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Законодательный пакет "Fit for 55" призван обеспечить достижение этого показателя.

Сокращение выбросов на 90 процентов к 2040 году соответствует обязательствам ЕС по Парижскому климатическому соглашению и рекомендациям Научно-консультативного совета ЕС по изменению климата, который в июне 2023 года рекомендовал ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90-95 процентов к 2040 году. Парижское климатическое соглашение 2015 года направлено на ограничение глобального потепления порогом в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

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