Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным на 1 июня 2025 года, численность населения Казахстана достигла 20 370 672 человек. С начала года прирост составил более 87 тысяч, из которых 80 тысяч — за счет естественного прироста и 7,2 тысячи — за счет миграции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

В семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек.

1. Алматы – 2 314 929 чел.

2. Туркестанская обл. – 2 150 992 чел.

3. Алматинская обл. – 1 575 657 чел.

4. г. Астана – 1 566 566 чел.

5. г. Шымкент – 1 274 296 чел.

6. Жамбылская обл. – 1 220 481 чел.

7. Карагандинская обл. – 1 133 068 чел.

По данным Бюро нацстатистики, численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая составляла 20 353 265 человек.