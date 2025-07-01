Обновились ежемесячные данные о численности населения Казахстана

Статистика
138
Венера Баталова
корреспондент

Лидеры по численности населения - Алматы и Туркестанская область

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным на 1 июня 2025 года, численность населения Казахстана достигла 20 370 672 человек. С начала года прирост составил более 87 тысяч, из которых 80 тысяч — за счет естественного прироста и 7,2 тысячи — за счет миграции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

В семи регионах Казахстана численность населения превышает 1 млн человек.

1. Алматы – 2 314 929 чел.

2. Туркестанская обл. – 2 150 992 чел.

3. Алматинская обл. – 1 575 657 чел.

4. г. Астана – 1 566 566 чел.

5. г. Шымкент – 1 274 296 чел.

6. Жамбылская обл. – 1 220 481 чел.

7. Карагандинская обл. – 1 133 068 чел.

По данным Бюро нацстатистики, численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая составляла 20 353 265 человек.

#статистика #население #численность

Популярное

Все
Распоряжение Главы государства о назначении
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Прощай, Владимир Иванович!
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Мир, который принимает тебя
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Территория впечатлений
Путешествие в закулисье
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Рейды против загрязнения города
Рыбаки приветствуют путешественников
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Библиотеки нового поколения
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Введена в строй новая подстанция
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

Почти 5,5 тысяч этнических казахов получили статус кандаса …
В Казахстане растет количество парков развлечений и отдыха
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологи…
За пять месяцев в стране построено более 6 млн квадратных м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]