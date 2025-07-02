Государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК
Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле;
Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой;
Узбекистан – резную деревянную беседку;
Кыргызстан – юрту;
КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей;
Турция – изразцовое керамическое панно «Вневременная память Стамбула»;
Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы;
Индия – бронзовую статую Натараджа.