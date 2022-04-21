​​​​​​​ГАСКонцы без конца и края!

Беспредельной назвал ситуацию с ГАСКом в Северо-Казахстанской области уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

Деятельность областного управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) давно и часто вызывает нарекания местных бизнесменов из-за нарушения им сроков согласования актов приемки объектов в эксплуатацию.

Встречаясь в областной палате предпринимателей с бизнесменами, Рустам Журсунов отметил факты незаконных проверок и выдачи предписаний. Так, например, в прошлом году в палату поступило 11 жалоб, и все они нашли свое подтверждение.

– Я вновь поднял вопрос по текущей ситуации с ГАСКом и тому беспределу, который там творится, – сказал Рустам Журсунов. – Понятно, что бывший глава ГАСКа уволился по собственному желанию, отделавшись, так сказать, легким испугом, но это не наш метод. Офис уполномоченного высказал свою позицию по данной ситуации, я попросил прокурора области рассмотреть вопрос о возбуж­дении уголовного дела по статье 365 УК РК «Воспрепятствование предпринимательской деятельности».

Поднимался также вопрос субсидирования убыточных социально значимых внут­ригородских маршрутов. Рустем Журсунов назвал эту проблему системной, поскольку она присуща всем регионам. Так, например, компания Semey Bus по этой же причине обанкротилась, 240 человек остались без работы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей обратил внимание и на неэффективную работу областного геопортала.

– На этой платформе, – указал он, – нет сведений о доступных мощностях, нет схем инженерных сетей, коммуникаций. Нет сведений о свободных участках, рекомендованных земельной комиссией к выставлению на торги. Все это усложняет деятельность предпринимателей и создает предпосылки для коррупционных рисков. Это очень серьезная проблема для такого аграрного региона, как Северный Казахстан.

В ответ заместитель акима области Даурен Жандарбек пояснил, что процесс интеграции геопортала с центральными информационными системами завершается, и уже летом он начнет работать в полную силу.

Поднимались на встрече и такие актуальные проблемы, как трудности с растаможкой бывшей в употреблении импортной сельскохозяйственной техники, резкое повышение цен на строительные материалы, дефицит сахара, нехватка рабочих кадров.