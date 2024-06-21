Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Актриса, худрук, педагог

Народная артистка Казахской ССР Гайни Хаировна Хайруллина (1914–1967) – одна из основоположников отечественного театрального искусства. С 1938 года после окончания Ленинградского всесоюзного центрального теат­рального училища она проработала с перерывами в Чимкенте до 1961-го: сначала как актриса, потом режиссером-постановщиком и художественным руководителем, главным режиссером. В 1947–1949 годы для оказания творческой помощи была направлена в Джамбул – худруком в Казахский драматический театр, в 1961–1964 годы была главным режиссером в Алматинском ТЮЗе, затем преподавала в Алматинской государственной консерватории.

Она активно формировала репертуарную политику театров, актерскую и режиссерскую школу. За большой вклад в развитие театрального искусства неоднократно награждалась высокими правительственными наградами: в 1944-м получила звание заслуженной артистки КазССР, в 1945-м – орден «Знак Почета», награждена медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны (1941–1945 годы)». В 1958-м получила звание народной артистки КазССР.

Сегодня о ней мало говорят, и нам бы хотелось поделиться воспоминаниями коллег, критиков, ее родных о творческом и жизненном пути актрисы, режиссера, педагога.

У творчества есть миссия

и путь

Доктор искусствоведения, профессор театральный критик Багыбек Кундакбаев говорил: «Если театром руководит сильный режиссер, то и театр будет сильный».

Гайни Хаировна в свое время была одним из ведущих режиссеров, в теат­ральной среде даже говорили об эпохе Хайруллиной. Она сама играла роли в поставленных ею спектаклях, обладала даром создания особой эмоциональной атмосферы постановки. Зрители выходили из театра наполненные чувствами гордости и восхищения, горячо обсуж­дали увиденное.

Народная артистка СССР Фарида Шарипова вспоминала: «Я видела ее Кручинину, Беатриче, Авдотью Панаеву – актриса везде разная. Мы учились у нее и подражали ей, она хорошо знала русскую культуру сценического искусства. Ее Кручинина была бесподобной, мы не могли на нее насмотреться, отмечая ежесекундное изменение психофизического состояния. Она действительно умела держать зал в напряжении. Конечно, мы были влюблены в нее. О ней ходили театральные легенды. Она прекрасно пела и играла на домбре».

Силу и стойкость давала ей неиссякаемая воля к творчеству. Она станет художником неустанной мысли и блистательного мастерства.

По воспоминаниям Народной артистки КазССР Айши Абдуллиной, Гайни Хаировна обладала удивительной способностью пространственного воображения, использования диагонали сценической авансцены, глубины, задний план, кулисы… Еще один талант – это раскрытие характеров персонажей, эмоционально пластический рисунок роли, свойственный актерам ее поколения. Режиссер не любила, когда актеры на репетициях работали приблизительно, без досконального разбора поступков персонажей, взаимоотношений между ними. Она останавливала актера и заставляла его разобраться во всем. У нее были выдающиеся педагоги – Юрий Завадский, Ирина Мейерхольд, Василий Меркурьев. «Режиссура – тяжелая профессия, но ее держала фантастическая преданность театру, титаническое трудолюбие. Такие люди, как Гайни, рождаются раз в сто лет и приходят на Землю со своей миссией», – отмечала Айша Абдуллина.

Из воспоминаний И. Мейерхольд: «Много лет спустя мы встретились с нашими бывшими ученицами, ставшими ведущими актерами театрального искусства Казахстана, – с Кадишой Букеевой и Гайни Хайруллиной. Не скрывая радость, слушали мы: «Родители дали нам жизнь, но судьбу нашу дали нам вы».

Когда Гайни Хаировны уже не было в живых, Г. Ю. Рутковская рассказывала: «Она – явление в театральном искусстве. Мой папа Юрий Рутковский ездил в Чимкентский театр на постановки Мухтара Ауэзова «Ночные раскаты», где Гайни сыграла Жузтайлак, Шиллера «Коварство и любовь» (Леди Милфорт). Актриса точно уловила режиссерский замысел. Он восхищался Гайни и видел в ней задатки режиссера…

Я видела ее в 1961 году, когда она возглавила ТЮЗ. Шли репетиции, я сидела на балконе и обратила внимание, как она работает с актерами: очень внимательно и нежно, стараясь раскрыть всесторонне образ. У нее не было диктата: вот так – и все! Она старалась сохранить индивидуальность актера. Гайни подбирала на роль актеров по типажу, с учетом индивидуальных особенностей, как в кино. И как руководитель была грамотной, мудрой, умела создать творческую атмосферу. У нее все было налажено, как в часовом механизме».

В ТЮЗе Хайруллина поставила спектак­ли «Бай мен кедей», «Тау қызы», «Мөлдір махаббат» и ряд других.

Из воспоминаний ее дочери Клары: «Она жила духом театра, несла туда всю свою любовь, энергию, отдавала себя без остатка. Иногда она возвращалась домой еле живой, мы сразу уходили в другую комнату. Что-нибудь перекусив, готовилась к завтрашней репетиции». Она была добрая, тихая, очень заботливая мама.

Театральный критик, профессор Ахметжан Кадыров говорил: «Гайни Хайруллину, художественного руководителя и главного режиссера Чимкентского областного казахского драматического теат­ра, с гордостью можно отнести к корифеям нашего театрального искусства. Мы с ней встретились на смотре театральных коллективов. Она была председателем комиссии, где я был членом жюри. Она обладала широким кругозором в музыке, литературе, живописи, театре, кино, в народной музыке. Я поражался ее интеллекту, эрудиции, интеллигент­ности… Почему-то в последнее время о ней очень мало говорят. А нам надо не забывать наших старших коллег».

Быть первой во всем

Гайнижамал Хайруллина родилась в 1914 году в многодетной семье Хайруллы и Мамыш Бекишевых. Коке, так называли в семье Хайруллу, был высоким, с огненно-рыжими волосами, голубоглазый и светлокожий. Обладал феноменальным музыкальным слухом. Виртуозно играл на домбре, исполнял кюи Курмангазы, пел народные песни, терме, жырау. Не­много говорил по-русски, читал и писал на арабском.

По вечерам Коке-Хайрулла собирал возле себя молодежь и детей. Они были не только слушателями, многим из них он передавал свое искусство. Гайни среди всех ребят отличалась прекрасной музыкальной памятью, могла сразу повторить любую мелодию. Музыка всецело поглощала ее, и Хайрулла с гордостью говорил, что она унаследовала его музыкальный дар и прославит свой род. И внешне с годами она становилась все больше похожей на Коке – высокая, голубоглазая и белокожая красавица.

Гайни с детства хотела быть первой во всем, преодолевала все препятствия, радовалась достигнутому. Она знала наизусть много стихов, терме, жырау, пословиц, а чтение стало ее основным занятием после музыки.

Девочка рано научилась читать и писать. Один из старших братьев – Хамидулла Бекишев – был учителем, хорошо знал русский язык. Другой брат также был очень образованным человеком. Он открыл школу-гимназию для детей бедных и сирот, мечтал видеть свой народ грамотным и образованным. По ложному доносу его обвинили в укрытии скота, арестовали и позднее расстреляли. Такая же участь постигнет и еще одного брата Гайни…

В семье решили срочно отправить Гайни в Алма-Ату, оставив у себя ее грудного ребенка, дочь Розу. В 1934 году в Алма-Ату из Ленинграда прибыли преподаватели Техникума сценических искусств Н. Серебряков и М. Вальяно. Из 80 претендентов они отобрали 25, среди них и Гайни Хайруллину. Ей немного изменят документы, и в дипломе будет указан 1917 год рождения.

В феврале 1934-го казахские юноши и девушки приехали в Ленинград и приступили к занятиям.

Огромная жажда знаний, неиссякаемая энергия, обаяние и общительность, организаторские способности вывели талантливую девушку в число первых. Учеба давалась Гайни легко, она ходила в театры, музеи, на выставки и в библио­теки. Уже с первого курса была первой помощницей педагогов на репетициях студенческих работ, а затем в постановках спектаклей стала ассистентом. Также студенты бегали и на «Ленфильм», где снимались в массовках кинокартин «Амангельды», «Джамбул Джабаев».

В 1938-м студийцы под руководством Василия Меркурьева вели подготовку к дипломным спектаклям: К. Гольдони «Слуга двух господ», Ф. Шиллера «Коварство и любовь», Н. Островского «Поздняя любовь». Получив дипломы, студенты из Казахстана в полном составе приехали в Чимкент. Творческая труппа начала свой первый сезон 10 сентября спектак­лем Ф. Шиллера «Коварство и любовь».

Вместе со студийцами в Чимкент приехали В. В. Меркурьев и И. В. Мейерхольд, они помогли организовать работу театра, поставить первые спектакли, прошедшие с большим успехом. И зрители, и критика сразу же отметили отличную игру Гайни Хайруллиной. Так, надолго запомнятся им работы молодой актрисы в спектаклях «Қыз Жібек» и «В час испытания». Хайруллина всегда показывала в своих ролях высокую актерскую культуру, умение постигать психологию героев, она создавала не придуманные, а настоя­щие, узнаваемые людские характеры.

Вскоре педагоги уехали, оставив художественное руководство за Халелом Шаженовым и режиссером Гайни Хайруллиной. Чтобы поддержать молодых руководителей из Алма-Аты, будут приезжать опытные режиссеры. Например, Юрий Рутковский поставит «Ночные раскаты» М. Ауэзова, где Гайни ярко исполнит роль Жузайлак, а также будет работать ассистентом и получит от Юрия Людвиговича благословение в режиссуру: «Театр – это большой корабль. У руля должен стоять грамотный капитан, и ты сможешь быть им».

Приехав в Чимкент, Гайни Хайруллина перевезет туда и семью. Отец, мать и дочери будут жить при театре. После долгой болезни умрет ее младшая сест­ра Замза, оставив двухлетнюю дочь Клару. Гайни удочерит ее. Они с Розой будут расти вместе.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для советского народа. Многие актеры, и с ними Халел Шаженов, уйдут на фронт и не вернутся… Театр окажется в трудном положении. Недостаток исполнителей заставит принимать в труппу молодежь из художественной самодеятельности. При театре откроется студия. М. Насонова, Г. Хайруллина, Р. Байкенов, Ж. Серикпаева будут вести занятия, и им удастся сохранить школу Ленинградского института, единый актерский ансамбль.

Опытный режиссер и педагог Михаил Насонов стал выдвигать на режиссерскую работу воспитанников Ленинградской студии. Среди них сразу же показала себя Гайни Хайруллина, поставившая в годы войны несколько спектаклей. Несмотря на серьезные трудности в работе театра, смерть отца, гибель братьев на фронте, Гайни Хаировна возглавит театр после отъезда Михаила Насонова.

Большое место в работе театра заняли поездки концертных бригад на промышленные предприятия, в военные госпитали, районы, совхозы. Условия для выступлений были тяжелые. Как вспоминает ветеран войны Райс Байкенов, «нередко ходили из колхоза в колхоз пешком, даже в зимнее время, потому что там артистов очень ждали. В летнее время актеры вечером играли спектакли, а днем помогали убирать хлопок». В концертную программу входили песни, танцы, отрывки из спектаклей, сатирические куплеты.

Приведем отрывок из очерка театрального критика Людмилы Богатенковой: «Ведущее место в репертуаре в то время занимала казахская современная пьеса на военную тему. Сценическая версия М. Ауэзова и А. Абишева «Гвардия чести», поставленная молодым режиссером Г. Хайруллиной, была зрелищной, яркой, эмоционально страстной, здесь уже чувствовался режиссерский почерк. Спектакль об одной из самых величественных страниц Великой Отечест­венной войны советского народа – о подвиге гвардейцев-панфиловцев. Горячий патриотизм работников театра сливался с патриотизмом зрительного зала. Спектакли звучали проникновенно – как гимн, как реквием».

Человек, который умел вдохновлять

В 1943-м погибнет брат Гайни – Хамидулла, одна за другой придут похоронки и на остальных братьев, ушедших на фронт. Отец не выдержит таких потерь, умрет от болезни сердца, как говорили в народе. Шеше начнет терять зрение. Все это, конечно, сказалось на эмоциональном состоянии Гайни, но она умела держать себя в руках.

В студии были подготовлены интерес­ные актеры. Наиболее убедительным доказательством художественной зрелости коллектива стал спектакль «Каракыпчак Кобланды», поставленный Гайни Хайруллиной 1945 году. Режиссер сумела рассказать о непобедимой силе народа и его ненависти к врагам. Сама Гайни сыграла Карлыгу Кобланды. Спектакль поставлен как героико-романтическая поэма. Ее монументальность, эпичность, словно высеченные из мрамора характеры героев потребовали от актеров подлинного сценического мастерства.

Отметим также, что Гайни продолжает играть как актриса в своих постановках и в спектаклях других режиссеров. Огромную роль в ее творческом становлении сыграли старшие товарищи и коллеги. Особенно помог Юрий Завадский – главный режиссер Театра имени Моссовета, который находился в Чимкенте в эвакуации в 1941–1942 годы. Знаменитый режиссер читал лекции по мастерству актера, режиссуре, оказывал практическую помощь в руководстве театром.

В 1946 году Хайруллина ставит спектакль по пьесе Л. Леонова «Нашествие». Тема нашествия фашистских полчищ была прочтена постановщиком идейно четко и сильно. Враги появлялись на сцене откуда-то снизу, из подвального входа – как крысы, серые и хищные, с автоматическими, нечеловеческими повадками и движениями, и опять скрывались куда-то в темноту. Гайни Хайруллина играет мать, которая поднимала окровавленный платок сына и произносила: «И тут кровь… Какая кровь над миром!» В ее словах звучал грозный приговор войне и насилию и мысль о том, что нельзя сломить дух советского народа.

Людмила Богатенкова очень подробно описала происходящее на сцене, отмечая особый почерк художника-постановщика – зрелого, профессионального, с собст­венной концептуальной трактовкой произведения. Все было продумано до мельчайших деталей: «Грим, реквизит, мебель, все филигранно точное, безупречность во всем. Это одно из фирменных качеств постановщика».

Гайни Хайрулинной были восстановлены следующие спектакли: «Еңлік – Кебек», «Айман – Шолпан», «Қыз Жібек», «Козы Корпеш и Баян сулу», «Слуга двух господ», «Поздняя любовь»... В 1948 году в ГИТИСе она пройдет режиссерскую стажировку у Ю. Л. Завадского, позднее поступит заочно на актерский факультет, который окончит в 1960-м.

В 1950 году Гайни Хаировна приступает к спектаклю М. Ауэзова «Абай» в инсценировке Я. Штейна и Ш. Айманова. Текст от автора читала сама Хайруллина. Большую роль в постановке сыграли песни Абая, утверждавшие бессмертие великого сына казахского народа.

В 1951-м режиссером поставлен спектакль М. Ахинжанова «Ыбырай Алтынсарин», где центральное место заняла борьба просветителя за создание общедоступной школы, в которой должны преподаваться казахский и русский языки.

Самые значимые постановки были показаны во время театральной весны, проходившей в Алма-Ате. Это «Ревизор» Н. Гоголя, «Слуга двух господ» К. Гольдони (роль Беатриче играла сама Хайруллина), «Без вины виноватые» Н. Островского (в роли Кручининой – Гайни Хайруллина). Назовем также спектакли «Шокан Уалиханов» и «Мачеха». После удачных гастролей в Алма-Ате театр закрепил за собой статус самого сильного областного творческого коллектива. Критики, коллеги, зрители высоко оценили работу театра, а также режиссера и ведущей актрисы Гайни Хайруллиной.

О Гайни Хаировне сегодня с благодарностью помнят в Шымкенте, стараются сохранить ее творческую историю. За это большое спасибо бывшему директору Шымкентского театра Валентине Фроловой и заведующей постановочной частью Тамаре Понизовкиной, рассказавшим мне о ней. В городе ее очень уважали, любили, ценили как профессионала, как руководителя, которая все силы отдала становлению этого театра. Теперь эстафету памяти о талантливом деятеле казахстанского театрального искусства должны принять будущие поколения.